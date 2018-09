Σουηδικές εκλογές: Άνοδος της ακροδεξιάς. Γρίφος ο σχηματισμός κυβέρνησης

Αναζητούνται συμμαχίες μετά τις κάλπες στη Σουηδία καθώς η κεντροαριστερή συμμαχία λαμβάνει 40,6%, η κεντροδεξιά 40,3% και η ακροδεξιά 17,6%.

Οσοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός της Σουηδίας Στέφαν Λεβέν δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι θα παραμείνει στον θώκο του τουλάχιστον για τις επόμενες εβδομάδες, ενώ παράλληλα απηύθυνε έκκληση να υπάρξει συνεργασία των συμμαχιών εξουσίας μετά τις βουλευτικές εκλογές στις οποίες δεν μπόρεσε να καταγάγει καθαρή νίκη καμιά από τις δύο μεγάλες παρατάξεις. Η κεντροαριστερή συμμαχία λαμβάνει 40,6%, η κεντροδεξιά 40,3%, το αντιμεταναστευτικό κόμμα 17,6%.

Η συμπολίτευση έχει εντελώς οριακό προβάδισμα έναντι της τετρακομματικής κεντροδεξιάς Συμμαχίας, ενώ απομένουν να ενσωματωθούν λιγότερες από 50 από τις συνολικά 6.004 εκλογικές περιφέρειες, μετά την καταμέτρηση του 99,8% των ψήφων.

Στις εκλογές της Κυριακής, όπως προβλεπόταν, κατέγραψε κέρδη η άκρα δεξιά, με αποτέλεσμα η κεντροδεξιά και ο κεντροαριστερός κυβερνητικός συνασπισμός να μην εμφανίζονται να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία των 349 εδρών του κοινοβουλίου.

«Μας μένουν δύο εβδομάδες ωσότου να συγκληθεί σε σώμα το (νέο) κοινοβούλιο. Θα συνεχίσω να εργάζομαι με ηρεμία, σεβόμενος τους ψηφοφόρους και το σουηδικό εκλογικό σύστημα», είπε ο Λεβέν απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του κόμματός του.

«Ένα πράγμα είναι σίγουρο, κανείς δεν εξασφάλισε πλειοψηφία. Είναι κατά συνέπεια φυσικό να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στις παρατάξεις», πρόσθεσε.

Ο Λεβέν είναι επικεφαλής της κυβέρνησης μειοψηφίας των Σοσιαλδημοκρατών και των Πρασίνων, με την υποστήριξη του κόμματος της Αριστεράς στο κοινοβούλιο, τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ο ηγέτης της κεντροδεξιάς καλεί τον σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργό να παραιτηθεί

Ο ηγέτης της κεντροδεξιάς αντιπολίτευσης της Σουηδίας Ουλφ Κριστερσόν προέτρεψε την Κυριακή τον πρωθυπουργό των Σοσιαλδημοκρατών Στέφαν Λεβέν να παραιτηθεί, καθώς τα ως τώρα, προκαταρκτικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών εμφανίζουν τη Συμμαχία να ισοψηφεί με την κεντροαριστερή συμπολίτευση.

«Αυτή η κυβέρνηση ολοκλήρωσε τον κύκλο της», τόνισε ο Κριστερσόν σε συγκέντρωση υποστηρικτών του κόμματός του, αναφερόμενος στην κυβέρνηση μειοψηφίας του Λεβέν.

«Τώρα πρέπει να παραιτηθεί», πρόσθεσε.

Ο Κριστερσόν είναι ο επικεφαλής του κόμματος των Μετριοπαθών και ο υποψήφιος της τετρακομματικής Συμμαχίας για το αξίωμα του πρωθυπουργού.

Ο ηγέτης των Φιλελευθέρων θέλει κυβέρνηση της κεντροδεξιάς

Ο ηγέτης του κόμματος των Φιλελευθέρων της Σουηδίας, ο Γιαν Μπγιέρκλουντ, τόνισε την Κυριακή ότι θέλει να σχηματιστεί κυβέρνηση της κεντροδεξιάς Συμμαχίας, πρόσθεσε όμως ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει χάρη στη συνεργασία με το ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών.

«Θέλω μια κυβέρνηση της Συμμαχίας, αλλά αυτό δεν θα γίνει σε συνεργασία με τους Σουηδούς Δημοκράτες», είπε ο Μπγιέρκλουντ κατά τη διάρκεια υποστηρικτών του κόμματός του.

Καθώς όλα τα κόμματα αποκλείουν κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τους Σουηδούς Δημοκράτες, οι κεντρώοι Φιλελεύθεροι ενδέχεται να αποτελέσουν κλειδί στις προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης με δεδομένο ότι η πολιτική ισχύς στο επόμενο σουηδικό κοινοβούλιο θα είναι κατακερματισμένη.

