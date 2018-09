ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε τράπεζα στο Σινσινάτι. 4 οι νεκροί

Αμερικανικά μέσα αναφέρουν πως πυροβολισμοί υπήρξαν πριν από μερικά λεπτά στο κέντρο του Σινσινάτι από τους οποίους υπήρξαν με βάση τα στοιχεία τοπικών νοσοκομείων τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες.

Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον ατόμων σε τράπεζα της πόλης σκοτώνοντας 3 ανθρώπους, ενώ και ο ίδιος έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

Μάρτυρας του περιστατικού ανέφερε πως τουλάχιστον 3 άνθρωποι δέχτηκαν πυρά. Τους φόβους ήρθε να επιβεβαιώσει επίσημα η αστυνομία που έκανε λόγο για 3 νεκρούς και 2 τραυματίες.

Το περιστατικό έχει λάβει χώρα σε λόμπι τράπεζας.

Σύμφωνα με το Associated Press από την επίθεση έχουν χάσει τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας ενώ ο επικεφαλής του τοπικού αστυνομικού τμήματος αναφέρει πως ο ένοπλος έχει συλληφθεί.

Η τοπική αστυνομία μέσω twitter έχει ενημερώσει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και τους εργαζομένους στην περιοχή να παραμείνουν εντός των κτιρίων στα οποία εργάζονται καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα στην ευρύτερη περιοχή.

Breaking: Massive police presence after shooting at Fifth Third bank in Downtown Cincinnati. Fox19 is reporting that at least 2 people are dead and 4 others are in critical condition. pic.twitter.com/tN5PV0nrZP