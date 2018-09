Ο Τραμπ αναζητά τον προδότη! Είναι ο Πενς ο συντάκτης του άρθρου- βόμβα;

Το ανυπόγραφο άρθρο – κόλαφος κατά του Ντόναλντ Τραμπ που δημοσίευσαν οι New York Times και αποκαλύπτει εκ των έσω την κατάσταση στον Λευκό Οίκο, έχει προκαλέσει την οργή του ίδιου του προέδρου, ο οποίος αναζητά κατεπειγόντως την ταυτότητα του «προδότη».

Ένας ιδιότυπος αγώνας δρόμου έχει ξεκινήσει στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου για την αναγνώριση του ανθρώπου, μέλους της «σιωπηρής αντίστασης», όπως αυτοαποκαλείται που εκθέτει τα «παραληρήματα» και τις υστερίες του προέδρου.

Μετά τη δημοσίευση του άρθρου, ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε από τους υπευθύνους της εφημερίδας να αποκαλύψουν το όνομα του «δειλού», στο όνομα της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, θέτοντας ζήτημα ακόμη και προδοσίας.

Σύμφωνα με την Washington Post δε, είναι τέτοιο το κλίμα στο Λευκό Οίκο που αμέσως μετά τη δημοσίευση του άρθρου, δόθηκε εντολή σε αξιωματούχους, συμβούλους και συνεργάτες να «ακυρώσουν όλα τα ραντεβού» και να επικεντρωθούν στην έρευνα για τον εντοπισμό του μυστηριώδους συντάκτη.

Σύμφωνα με πηγή της Δυτικής Πτέρυγας που επικαλείται το CNN, στο «κυνήγι» αυτό του ανώνυμου συντάκτη, οι συνεργάτες του Τραμπ προσπαθούν να εντοπίσουν τον «ένοχο» από τον ύφος γραφής, αναζητώντας λέξεις κλειδιά που ίσως τον προδώσουν.

Μία από αυτές τις λέξεις που έχει πυροδοτήσει όργιο σεναρίων στα social media είναι το ‘lodestar’ – πολικός αστέρας, ελληνιστί.

Την ασυνήθιστη αυτή λέξη στην καθομιλουμένη συνηθίζει να χρησιμοποιεί στις ομιλίες του ο Μάικ Πενς, γι’αυτό και δεν ήταν λίγοι όσοι υποπτεύθηκαν τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Ωστόσο, για τους γνωρίζοντες, το χαρακτηριστικό τού Πενς να υπερασπίζεται διαρκώς τον Τραμπ και σπανίως να τον αμφισβητεί, τον καθιστούν από λίγο έως καθόλου ύποπτο.

Ωστόσο, οι άνθρωποι του Λευκού Οίκου που λειτουργούν κατά καιρούς ως οι «ανώνυμες πηγές» των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης συχνά χρησιμοποιούν εκφράσεις ή ιδιωματισμούς συναδέλφων τους, ως τρόπο αντιπερασπισμού και προστασίας της ταυτότητάς τους.

«Για να καλύψω τα ίχνη μου, συνήθως προσέχω τους ιδιωματισμούς των άλλων υπαλλήλων και τους ενσωματώνω στη δική μου γλώσσα. Αυτό απομακρύνει τις υποψίες από εμένα», εξηγούσε, τον περασμένο Μάιο, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once!