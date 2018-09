Ιαπωνία: Νέες εξελίξεις απο τον κολοσσιαίο σεισμό. Μετακινήθηκαν βουνά

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 40 αγνοούμενοι και πάνω από 140 τραυματίες μετά τον σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που χτύπησε χθες το νησί Χοκάιντο της Ιαπωνίας. Παράλληλα, το ρεύμα κόπηκε σε 3 εκατομμύρια οικίες σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας, NHK.



Ο σεισμός σημειώθηκε στις 03:08 τοπική ώρα (21:08 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας).





Πλάνα που τραβήχτηκαν από αέρος αποκάλυψαν ότι ο σεισμός προκάλεσε δεκάδες κατολισθήσεις κοντά στην πόλη Ατσούμα, στο νότιο Χοκάιντο, ορισμένες από τις οποίες καταπλάκωσαν σπίτια.



Όλο το νησί έχει μείνει χωρίς ρεύμα μιας και η Hokkaido Electric Power ανέστειλε επειγόντως τη λειτουργία όλων των ηλεκτροπαραγωγικών της σταθμών που λειτουργούν με λιγνίτη κι άλλα ορυκτά καύσιμα. Επίσης δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των τρένων και των λεωφορείων στο νησί. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον για σήμερα.



Το αμερικανικό γεωφυσικό ινστιτούτο (USGS) ανέφερε ότι το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν περίπου 68 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σαπόρο, της κυριότερης πόλης του νησιού Χοκάιντο. Δεν έχει εκδοθεί πάντως προειδοποίηση για τσουνάμι. Η μετασεισμική ακολουθία συνεχίζεται με μεγαλύτερο μετασεισμό έναν των 5,4 βαθμών. Ισχυροί μετασεισμοί αναμένονται και τις επόμενες ώρες.



Στο νησί έχουν αποσταλεί 25.000 διασώστες, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Shinzo Abe.



Ένας πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στην Τομαριμούρα υπέστη διακοπή της ηλεκτροδότησης, αλλά λειτούργησαν οι γεννήτριες και οι ράβδοι καυσίμων στους αντιδραστήρες του ψύχονται με ασφάλεια, διαβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιοσιχίντε Σούγκα.



Ο σεισμός έπληξε το Χοκάιντο ενώ ο τυφώνας Τζέμπι σάρωνε την Ιαπωνία έχοντας πλέον αφήσει πίσω του 11 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες, εκτεταμένες υλικές ζημιές, και το απόλυτο χάος στο αεροδρόμιο Κανσάι (Οσάκα, δυτικά), που προβλέπεται να παραμείνει κλειστό για τουλάχιστον μία εβδομάδα.



Η νήσος Χοκάιντο έχει πληθυσμό 5,5 εκατομμύρια κατοίκους και είναι το δεύτερο σε μέγεθος, μετά την νήσο Χονσού, και το βορειότερο σε θέση από τα κύρια νησιά της Ιαπωνίας.

