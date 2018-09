Ιαπωνία: Υποχώρησαν βουνά από τον φονικό σεισμό 6,7 Ρίχτερ

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του σεισμού 6,6 βαθμών ο οποίος έπληξε τα ξημερώματα της Πέμπτης τη νήσο Χοκάιντο της Ιαπωνίας, ενώ δεκάδες άλλοι συνεχίζουν να αγνοούνται, μετέδωσαν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Πέντε πτώματα βρέθηκαν σε ένα χωριό στο βόρειο αυτό νησί, έπειτα από τον εντοπισμό άλλων τριών νωρίτερα, αυξάνοντας τον ακόμη προσωρινό απολογισμό των θυμάτων στους 8 νεκρούς, μετέδωσε το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 03:08 τοπική ώρα (21:08 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας). Δεν υπήρχε κίνδυνος να προκαλέσει τσουνάμι, σύμφωνα με την ιαπωνική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία. Το αμερικανικό γεωφυσικό ινστιτούτο (USGS) ανέφερε ότι το επίκεντρό του βρισκόταν περίπου 68 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σαπόρο, της κυριότερης πόλης του νησιού Χοκάιντο.

Μια σειρά μετασεισμικών δονήσεων — η ισχυρότερη ήταν 5,4 βαθμών — ακολούθησε τον κύριο σεισμό, ανέφερε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία και προειδοποίησε τους κατοίκους ότι ίσως σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί τις προσεχείς ημέρες.

Ο σεισμός έπληξε τη Χοκάιντο ενώ ακόμη ο τυφώνας Τζέμπι σάρωνε την Ιαπωνία έχοντας πλέον αφήσει πίσω του 11 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες, εκτεταμένες υλικές ζημιές, και το απόλυτο χάος στο αεροδρόμιο Κανσάι (Οσάκα, δυτικά), που προβλέπεται να παραμείνει κλειστό για τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Κατολίσθηση μετά τα 6,6 Ρίχτερ

Η κατολίσθηση σε μια ράχη στην πόλη Ατσούμι ήταν ορατή σε πλάνα από αέρος που μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK. Περίπου 10 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία και ένας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης και δρόμοι έχουν αποκλειστεί, σύμφωνα με το NHK. Πάντως, μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι. Ένας άνθρωπος υπέστη καρδιακή προσβολή μετά την πτώση του σε μια σκάλα, μετέδωσαν άλλα ιαπωνικά ΜΜΕ.

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, ο οποίος έσπευσε στο γραφείο του πριν από τις 06:00, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η κυβέρνηση συστήνει ένα κέντρο διοίκησης για τον συντονισμό των επιχειρήσεων αρωγής και διάσωσης. Με τραχιά φωνή, ο Άμπε τόνισε ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησής του είναι να σωθούν ζωές.

Ένας πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στην Τομαριμούρα υπέστη διακοπή της ηλεκτροδότησης, αλλά λειτούργησαν οι γεννήτριες και οι ράβδοι καυσίμων στους αντιδραστήρες του ψύχονται με ασφάλεια, διαβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιοσιχίντε Σούγκα. Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον σταθμό ανέφερε πως δεν υπάρξει καμιά ανωμαλία στον σταθμό και καμιά έκλυση ραδιενέργειας. Η λειτουργία του σταθμού είχε ανασταλεί λίγο καιρό μετά την καταστροφή στη Φουκουσίμα, το 2011.

Μια σειρά μετασεισμικών δονήσεων — η ισχυρότερη ήταν 5,4 βαθμών — ακολούθησε τον κύριο σεισμό, ανέφερε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Η κυκλοφορία των υπερταχειών Σίνκανσεν ανεστάλη σε τμήματα της Χοκάιντο, μετέδωσε το NHK.

