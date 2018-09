Φονικός σεισμός 6,7 Ρίχτερ έπληξε την Ιαπωνία μετά τον τυφώνα

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 32 αγνοούνται μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη νήσο Χοκάιντο της Ιαπωνίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, προκαλώντας κατολισθήσεις και διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση στα σπίτια των 5,3 εκατομμυρίων κατοίκων του.Κατολίσθηση καταπλάκωσε σπίτια, πολλοί παγιδευμένοι

Το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε την πληροφορία για τον πρώτο επιβεβαιωμένο νεκρό, ενώ έκανε επίσης λόγο για 120 τραυματίες μετά τον σεισμό των 6,7 βαθμών που έπληξε το Χοκάιντο. Οι αρχές καταμετρούσαν νωρίτερα 19 αγνοούμενους.

Πλάνα που τραβήχτηκαν από αέρος αποκάλυψαν ότι ο σεισμός προκάλεσε δεκάδες κατολισθήσεις κοντά στην πόλη Ατσούμα, στο νότιο Χοκάιντο, ορισμένες από τις οποίες καταπλάκωσαν σπίτια.

Όλο το νησί έχει μείνει χωρίς ρεύμα, καθώς η Hokkaido Electric Power Co ανακοίνωσε ότι ανέστειλε επειγόντως τη λειτουργία όλων των ηλεκτροπαραγωγικών της σταθμών που λειτουργούν με λιγνίτη και άλλα ορυκτά καύσιμα. Όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο νησί ανεστάλησαν.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 03:08 τοπική ώρα (21:08 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας). Δεν υπήρχε κίνδυνος να προκαλέσει τσουνάμι, σύμφωνα με την ιαπωνική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία. Το αμερικανικό γεωφυσικό ινστιτούτο (USGS) ανέφερε ότι το επίκεντρό του βρισκόταν περίπου 68 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σαπόρο, της κυριότερης πόλης του νησιού Χοκάιντο.

Μια σειρά μετασεισμικών δονήσεων - η ισχυρότερη ήταν 5,4 βαθμών - ακολούθησε τον κύριο σεισμό, ανέφερε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία και προειδοποίησε τους κατοίκους ότι ίσως σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί τις προσεχείς ημέρες.

Ο σεισμός έπληξε τη Χοκάιντο ενώ ακόμη ο τυφώνας Τζέμπι σάρωνε την Ιαπωνία έχοντας πλέον αφήσει πίσω του 11 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες, εκτεταμένες υλικές ζημιές, και το απόλυτο χάος στο αεροδρόμιο Κανσάι (Οσάκα, δυτικά), που προβλέπεται να παραμείνει κλειστό για τουλάχιστον μία εβδομάδα.

5시간 전 (09-06 03:08)

일본 홋카이도 삿포로 남동쪽 66km 지역 규모 6.6 지진

Aerial video shows a landslide burying homes in #Hokkaido after a strong magnitude 6.6 earthquake struck the northern Japan island: https://t.co/2E6CySicUQ …@nhk_news pic.twitter.com/gxx9J2pP18