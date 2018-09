Σε καραντίνα αεροπλάνο της εταιρείας Emirates λόγω ασθένειας 100 επιβατών

Συναγερμός στις ΗΠΑ. Σε καραντίνα στο αεροδρόμιο JFK, έχει τεθεί αεροσκάφος της εταιρείας Emirates, καθώς τουλάχιστον 100 επιβάτες φαίνεται πως αρρώστησαν κατά την διάρκεια πτήσης από το Ντουμπάι.

Το Airbus A380 ταξίδευε από το Ντουμπάι και μετά την προσγείωση στάθμευσε σε απομονωμένο χώρο, προκειμένου να γίνει έρευνα για την αιτία των συμπτωμάτων που παρουσίασαν οι επιβάτες, όπως προβλέπει το σχετικό πρωτόκολλο.

Το γραφείο του Δημάρχου της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε την είδηση για την καραντίνα του αεροπλάνου, με τα Μέσα Ενημέρωσης να κάνουν λόγο για επιβάτες με πολύ υψηλό πυρετό και βήχα.

Επιβάτης, ονόματι Erin Sykes, έγραψε στο Twitter πως πολλοί άνθρωποι έβηχαν και ανέβασαν υψηλό πυρετό, ενώ υπάρχουν ακόμη άρρωστοι άνθρωποι στο αεροπλάνο μαζί με υγιείς στους οποίους δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν.

BREAKING: An Emirates A380 in quarantine at JFK Airport right now awaiting CDC officials after about 100 passengers became ill with fevers over 100 degrees and coughing. Flight 203 had just arrived from Dubai. pic.twitter.com/lyUgNbMaEW