Ντάλας: Oδηγός έριξε φορτηγάκι στο κτήριο του τηλεοπτικού σταθμού FOX 4

Οδηγός έριξε φορτηγάκι σε τοίχο κτηρίου όπου στεγάζεται o τηλεοπτικός σταθμός FOX 4 στο Ντάλας.

Το περιστατικό συνέβη νωρίτερα το πρωί.

Ο οδηγός φέρεται πως πήδηξε έξω από το όχημα και άρχισε να εκτοξεύει απειλές κινούμενος απειλητικά προς την είσοδο.

Ο δράστης συνελήφθη από τις αρχές, ενώ αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει σπεύσει καθώς φαίνεται πως προσπάθησε να τοποθετήσει τσάντα με ύποπτο περιεχόμενο στο σημείο.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν εγκαταλείψει το κανάλι ενώ ελάχιστο προσωπικό παραμένει σε χώρο του κτηρίου, που κρίθηκε ασφαλής, προκειμένου να συνεχιστεί το τηλεοπτικό πρόγραμμα του σταθμού.

