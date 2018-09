Ιαπωνία: Έντεκα νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες από τον τυφώνα. Εικόνες καταστροφής

Έντεκα νεκροί, περισσότεροι από 600 τραυματίες, πολλές υλικές ζημιές και χάος στο διεθνές αεροδρόμιο Κανσάι της Οζάκα στη δυτική Ιαπωνία, με τις αρχές να πραγματοποιούν επιχείρηση για την απομάκρυνση χιλιάδων επιβατών, είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός της καταστροφής που έχει προκαλέσει ο τυφώνας Τζέμπι, ο οποίος σάρωσε την Ιαπωνία και αναμένεται να μείνει χαραγμένος στη μνήμη των κατοίκων της, παρότι απέχει πολύ από το να είναι ο πιο φονικός που έχει αντιμετωπίσει η χώρα.

Ο 21ος τυφώνας της εποχής, οι άνεμοι του οποίου στο κεντρικό τμήμα της χώρας ξεπέρασαν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα και στην περιφέρεια έφτασαν τα σχεδόν 220 χιλιόμετρα την ώρα, διασχίζοντας το αρχιπέλαγος από τα νοτιοδυτικά ως τα βόρεια, εν τέλει αποδυναμώθηκε και πλέον κατατάσσεται στην κατηγορία της καταιγίδας στα ανοιχτά.

Προηγουμένως είχε καταταγεί στην κατηγορία των «πολύ ισχυρών» τυφώνων, οι οποίοι πλήττουν αρκετά σπάνια άμεσα την Ιαπωνία. Η χώρα είχε να αντιμετωπίσει τυφώνα αυτού του μεγέθους από το 1993.

Ο Τζέμπι δεν ήταν ωστόσο ο χειρότερος της δεκαετίας σε αριθμό θυμάτων: Τον Οκτώβριο του 2013 ο κυκλώνας Ουίφα είχε προκαλέσει τον θάνατο 43 ανθρώπων, ενώ 82 νεκροί και 16 αγνοούμενοι ήταν ο απολογισμός ενός άλλου τυφώνα, του Τάλας, τον Σεπτέμβριο του 2011, την ίδια χρονιά με τον σεισμό και το τσουνάμι του Μαρτίου.

Η περιοχή της Οζάκα ήταν αυτή που επλήγη τώρα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη από τον τυφώνα Τζέμπι, με εκατοντάδες σπίτια σε αυτήν να έχουν εν μέρει ή ολοκληρωτικά καταστραφεί, στύλους να έχουν πέσει στο έδαφος, δέντρα να έχουν ξεριζωθεί και στέγες να έχουν παρασυρθεί από τους ισχυρούς ανέμους (όπως συνέβη στον σταθμό του Κιότο), γερανούς να έχουν γκρεμιστεί και αυτοκίνητα να έχουν τρακάρει.

Το αεροδρόμιο Κανσάι (Kix), το οποίο βρίσκεται στη θάλασσα σε ένα τεχνητό νησί ανοιχτά της Οζάκα, έχει πλημμυρίσει και κλείσει, ενώ 3.000 επιβάτες και πολλές εκατοντάδες εργαζόμενοι εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτό καθώς η γέφυρα που συνδέει τις εγκαταστάσεις με τη στεριά έχει κλείσει λόγω της ζημιάς που υπέστη από ένα δεξαμενόπλοιο που έπεσε πάνω της.

Οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν τη νύχτα στους τερματικούς σταθμούς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή κλιματισμό, σύμφωνα με τις μαρτυρίες ορισμένων στο τηλεοπτικό δίκτυο NHK. «Ειλικρινά φοβήθηκα για τη ζωή μου», δήλωσε ένας από τους εργαζόμενους.

