Πέθανε η Claire Wineland, η 21χρονη ακτιβίστρια που έδινε μάχη κατά της κυστικής ίνωσης

Η Claire Wineland, μια γυναίκα που νοσούσε από κυστική ίνωση και έγινε γνωστή μέσω των γραπτών της και των δημόσιων παρεμβάσεων της για την κληρονομική ασθένεια, πέθανε σε ηλικία 21 ετών.



Η Wineland έγινε γνωστή μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media για τον ιδιαίτερο τρόπο που αντιμετώπιζε την ασθένεια και την προοπτική του θανάτου. Στις 26 Αυγούστου υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μεταμόσχευση πνεύμονα, όμως λίγο μετά υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο.



Όπως ανέφερε το ίδρυμα της πέθανε ήσυχα, με την οικογένεια της δίπλα της. Σε ανάρτηση του στο Facebook το Claire’s Place Foundation ανέφερε: «Η ηγέτιδα μας πέθανε. Δεν υπέφερε καθόλου και το ιατρικό προσωπικό ανέφερε πως ήταν ίσως ο πιο ήσυχος θάνατος που είχαν δει ποτέ».



Σε μια δημόσια παρέμβαση της σε TedX Talk το 2017 η Claire είχε περιγράψει τη σημασία της αυτοεκτίμησης και του αυτοσεβασμού για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ασθένειες που οδηγούν σε πρόωρο θάνατο».



«Η ζωή δεν είναι μόνο να είσαι χαρούμενος. Είναι το τι κάνεις με τη ζωή σου και το αν μπορείς να βρεις μια βαθιά υπερηφάνεια για αυτό που είσαι και αυτό που σου δόθηκε» Η Wineland ήταν υποστηρίκτρια του γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς. Μάλιστα είχε φύγει κάποια φορά από το νοσοκομείο του για να παρευρεθεί σε μια συγκέντρωση του. Ο Αμερικάνος πολιτικός αποχαιρέτησε την Whineland μέσω Twitter.

I would like to acknowledge Claire Wineland who passed away last night. You are an inspiration and brought joy to many. You’ll be missed deeply. pic.twitter.com/BsTEFmquR7