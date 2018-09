Μου μένουν λίγες ημέρες ζωής, αντίο καλοί μου φίλοι

Η 40χρονη Ρέιτσελ Μπλαντ, επί δεκαπέντε χρόνια παρουσιάστρια του BBC και γνωστή για το δημοφιλέστατο blog της για τον καρκίνο, ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι χάνει τελικά τη μάχη με την αδυσώπητη νόσο. Ο δημόσιος αποχαιρετισμός της είναι γεμάτος συγκίνηση, αλλά και δύναμη Protagon Team 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, 16:47 - Λένε ότι η πραγματική αξία ενός ανθρώπου φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την ήττα.

Αν αυτό ισχύει, τότε η 40χρονη Ρέιτσελ Μπλαντ είναι ένας πραγματικά σπουδαίος άνθρωπος. Οπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph, η επί δεκαπέντε χρόνια παρουσιάστρια του BBC, ιδιαιτέρως δημοφιλής και για το blog της για τον καρκίνο, ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι της απομένουν λίγες ημέρες ζωής, ύστερα από δύο χρόνια σκληρής μάχης με τη συγκεκριμένη νόσο. «Για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του θρυλικού Φρανκ Σινάτρα-Φοβάμαι ότι έφτασε η ώρα (The time has come) φίλοι μου.

Και ξαφνικά, μου ανακοίνωσαν ότι μου απομένουν μέρες ζωής. Είναι πολύ σουρεαλιστικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη σας τη στήριξη. Εις το επανιδείν φίλοι μου»: αυτό το ταυτόχρονα απογοητευτικό αλλά και γεμάτο δύναμη tweet που κατέληγε με τον γαλλικό αποχαιρετισμό «au revoir», έκανε τον γύρο του Διαδικτύου και εκατοντάδες καρδιές να ραγίσουν. Η Μπλαντ δεν είναι απλά μία δημοφιλής δημοσιογράφος. Είναι μία γυναίκα που μίλησε και έγραψε από την πρώτη στιγμή για την περιπέτεια της υγείας της, εμπνέοντας πολύ κόσμο να μην το βάζει κάτω, να προσπαθεί, να παλεύει, ακόμη και όταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά.

Σε μία παλιότερη ανάρτησή της στο Instagram, πόζαρε χαμογελαστή μπροστά από έναν τομογράφο και μοιραζόταν την αγωνία της που με ένα εύστοχο λογοπαίγνιο χαρακτήριζε «scanxiety» για τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Τον περασμένο μήνα είχε γράψει στην Telegraph ότι ο καρκίνος είχε κάνει κατάληψη σε πολλά σημεία του σώματός της, χωρίς να αφήσει ούτε το δέρμα, ούτε το συκώτι της.

«Ελπίζαμε ακόμη ότι θα καταφέρναμε να καθυστερήσουμε την παλίρροια, αλλά κανείς δεν επιζεί μακροπρόθεσμα από μεταστατικό καρκίνο του στήθους» είχε πει με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Και συνεχίζοντας τη συγκινητική της εξομολόγηση: «Δεν ρώτησα ακριβώς πόσος χρόνος μου απομένει, γιατί δεν θέλω να έχω έναν αριθμό στο κεφάλι μου που θα λειτουργεί σαν αντίστροφη μέτρηση. Μόνο εικασίες μπορώ να κάνω, πάντως έχω λιγότερο από έναν χρόνο».

Φίλοι, συνάδελφοι, αλλά και κόσμος που η Ρέιτσελ Μπλαντ έχει εμπνεύσει εδώ και καιρό, έσπευσαν να στείλουν τις ευχές τους και να εκφράσουν πόσο πολύ τη θαυμάζουν για τη δύναμη και την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετωπίζει αυτή την τόσο άνιση μάχη. «Αυτό που έκανες, βοήθησε τον κόσμο να αλλάξει τρόπο σκέψης, να αντιμετωπίσει διαφορετικά τον καρκίνο. Είσαι υπέροχη» της έγραψε κάποιος, αναφερόμενος στο δημοφιλέστατο podcast «You Me and the Big C».

Υπάρχει άλλωστε και το πολύ γνωστό blog της, «Big C, Little me». Οπου «Big C», σημαίνει ο μεγάλος καρκίνος, με το κεφαλαίο C (Cancer). Και όπως συνηθίζει να λέει η Μπλαντ, το ζήτημα είναι να μπορέσεις να χωρέσεις ένα «Can» (μπορώ) στη λέξη Cancer. Στις 11 Αυγούστου 2018 είχε γράψει: «Δεν φοβάμαι τον θάνατο. Φοβάμαι μόνο για εκείνους που αφήνω πίσω. Για τον αγαπημένο μου γιο Φρέντι, ο οποίος θα γίνει τριών ετών τον Σεπτέμβριο, για τον άνδρα μου Στιβ και για τις οικογένειές μας.

Ακόμα και τώρα, που ξέρω ότι πλησιάζουν τα γνωστά λόγια των γιατρών «δυστυχώς δεν έχουμε άλλα περιθώρια…», δεν μπορώ να καταρρεύσω και να σπάσω σε κομμάτια. Πρέπει να καταπιέσω πολλές από τις πιο σκοτεινές σκέψεις που κάνω επειδή ο Φρέντι θα αναγκαστεί να μεγαλώσει χωρίς τη μαμά του. Αν δεν το κάνω, δεν θα μπορέσω να απολαύσω τις πολύτιμες στιγμές που μας έχουν απομείνει».

Η Ρέιτσελ Μπλαντ, έχει ανεβάσει στο Instagram και τη φωτογραφία από το πρώτο κεφάλαιο των απομνημονευμάτων της, τα οποία αποφάσισε να γράψει ώστε να μπορέσει να διαβάσει ο γιος της όταν θα είναι αρκετά μεγάλος για να καταλάβει. «Ενδιαφέρεται κάποιος να τα εκδώσει ώστε να μην ανησυχώ ότι κάποια μέρα ο γιος μου θα ξεμείνει από αντίτυπα; Δεν είναι όσο καταθλιπτικό νομίζετε. Υπάρχει πολύ χιούμορ όταν κοιτάς τη ζωή σου προς τα πίσω!». Μία σπουδαία γυναίκα, που μπορεί να ετοιμάζεται να χάσει τα πάντα από τον καρκίνο, εκτός από το χιούμορ της…

Protagon.gr