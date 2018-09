Εκατοντάδες τραυματίες από σύγκρουση τρένων στο Γιοχάνεσμπουργκ

Τουλάχιστον 100 τραυματίες είναι ο απολογισμός σύγκρουσης τρένων στο Γιοχάνεσμπουργκ, στη Νότια Αφρική.

Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου των τραυματιοφορέων, που μεταξύ άλλων υπηρεσιών έφτασαν στο σημείο, αντίκρυσαν και τα δύο τρένα αναποδογυρισμένα και εκτός των σιδηροδρομικών γραμμών.

«Οι τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ενώ πολλοί από αυτούς μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, από διάφορες υπηρεσίες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως αρκετοί από τους επιβάτες κατάφεραν να απομακρυνθούν μόνοι τους από τα τρένα, ενώ τους τραυματίες απεγκλώβισαν τα συνεργεία διάσωσης.

Από τη σύγκρουση δεν υπάρχουν νεκροί.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα, τα δύο τρένα βρίσκονταν στην ίδια γραμμή, σε διαφορετική όμως κατεύθυνση, όταν συγκρούστηκαν λίγο έξω από σιδηροδρομικό σταθμό.

2 passenger metrorail trains collided at the Eloff extension in Selby, south of Johannesburg this morning



Both trains were on the same track, coming from opposite directions when they collided outside the Booysen station



#chriseldalewis#SelbyTrainCrash #TrainCrash pic.twitter.com/fYZYdkc4fr