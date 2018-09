Ο Τραμπ απειλεί Ρωσία, Ιράν και Δαμασκό για την επικείμενη επίθεση στο Ιντλίμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Δευτέρα τον πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ και τους συμμάχους του, τη Ρωσία και το Ιράν, να μην εξαπολύσουν «ριψοκίνδυνα» μια «επίθεση» στην επαρχία Ιντλίμπ, που ελέγχουν τζιχαντιστές και αντάρτες, τονίζοντας πως «εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι» διατρέχουν κίνδυνο «να σκοτωθούν».

«Ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ της Συρίας δεν πρέπει (ενεργώντας) ριψοκίνδυνα να επιτεθεί στην Επαρχία Ιντλίμπ. Οι Ρώσοι και οι Ιρανοί θα έκαναν ένα σοβαρό λάθος από ανθρωπιστική άποψη αν έπαιρναν μέρος σε αυτή τη δυνητική ανθρώπινη τραγωδία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα μπορούσαν να σκοτωθούν. Μην επιτρέψετε να γίνει αυτό!», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, το Ιράν ανέφερε ότι οι τζιχαντιστές και οι αντάρτες πρέπει να «εκκαθαριστούν» από την Ιντλίμπ, καθώς η Τεχεράνη, η Δαμασκός και η Μόσχα συζητούν το πώς θα ανακτήσουν τον τελευταίο εναπομείναντα μεγάλο θύλακα υπό τον έλεγχο οργανώσεων τζιχαντιστών και ανταρτών.

Οι συριακές ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να διεξαγάγουν μια επιχείρηση κατά φάσεις και ήδη περικυκλώνουν τις περιοχές που ελέγχουν οι αντικαθεστωτικοί.

Πρόσφατα, η Μόσχα και η Δαμασκός κατήγγειλαν ότι οι αντικαθεστωτικοί σχεδιάζουν να διαπράξουν επίθεση με χημικά όπλα στην Ιντλίμπ και να επιρρίψουν την ευθύνη για αυτή στις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις, προκειμένου να πυροδοτήσουν μια δυναμική αντίδραση της Δύσης.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!