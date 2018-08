Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό τρένου στο Άμστερνταμ

Η ολλανδική αστυνομία πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν ύποπτο μετά από επίθεση με μαχαίρι που προκάλεσε τραυματισμό δύο ανθρώπων στο σιδηροδρομικό σταθμό του Άμστερνταμ.

Δεν είναι σαφές προς το παρόν εάν το περιστατικό σχετίζεται με τρομοκρατία.

Οι δύο τραυματίας όπως και ο συλληφθείς φερόμενος δράστης έχουν διακομισθεί σε τοπικό νοσοκομείο.

Οι αρχές έχουν ενημερώσεις τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ ο σταθμός παραμένει κλειστός καθώς διεξάγεται έρευνα.

Το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο ΑΤ5 μετέδωσε πως το περιστατικό προκλήθηκε μετά από μια έντονη αντιλογία που ξέφυγε με αποτέλεσμα να καταλήξει σε επίθεση με μαχαίρι. Ένοπλοι αστυνομικοί πυροβόλησαν κατά του δράστη στη συνέχεια.

