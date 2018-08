Αμερικανική ανησυχία για ενδεχόμενη νέα επίθεση με χημικά όπλα στη Συρία

Έντονη ανησυχία για την κατάσταση στη Συρία εκφράζουν οι ΗΠΑ, καθώς σύμφωνα με δύο αξιωματούχους στον τομέα της Άμυνας, το συριακό καθεστώς μετακίνησε τις τελευταίες εβδομάδες οπλισμένα ελικόπτερα κοντά στο οχυρό των ανταρτών στο Ιντλίμπ.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι τα ελικόπτερα αυτά θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για να διεξάγουν άλλη μια επίθεση με χημικά, χρησιμοποιώντας βόμβες γεμάτες χλώριο, ενώ είναι έτοιμα για μια συμβατική επίθεση.

Η συσσώρευση των δυνάμεων του καθεστώτος γύρω από το Ιντλίμπ ερμηνεύεται ως ένα μήνυμα ότι μια επίθεση στο θύλακα μπορεί να ξεκινήσει μέσα σε λίγες μέρες, αναφέρουν αρκετοί Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλώντας στο CNNi.

Οι αξιωματούχοι τονίζουν πως ανησυχούν επίσης ότι μια επίθεση στην πόλη με τη χρήση συμβατικών όπλων, θα μπορούσε να αφήσει πίσω της χιλιάδες νεκρούς και να εμβαθύνει την ανθρωπιστική κρίση κατά μήκος των συνόρων Συρίας-Τουρκίας. Πιστεύουν ότι τα χημικά όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εάν οι αντάρτες είναι σε θέση να επιβραδύνουν την πρόοδο του καθεστώτος.

Η πιθανότητα για ένα νέο γύρο χημικών επιθέσεων έχει πυροδοτήσει διπλωματική διένεξη με τη Ρωσία.

«Σας διαβεβαιώνω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργό επικοινωνία με τη Ρωσία προκειμένου να αποτραπεί κάτι τέτοιο, θα το αφήσω εκεί για την ώρα, αλλά η επικοινωνία συνεχίζεται», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Άμυνας Τζέιμς Ματις την Τρίτη.

Το υπουργείο Εξωτερικών έχει επίσης εκφράσει τις ανησυχίες του στην ρωσική κυβέρνηση για οποιουδήποτε είδους κλιμάκωση της βίας στο Ιντλίμπ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Χέδερ Νάουερτ.

Ρωσία σε ΗΠΑ: Μην προχωρήσετε σε μία παράνομη επίθεση κατά της Συρίας

Υπάρχει ακόμα η αίσθηση ότι η Ρωσία προσπαθεί να σπείρει αμφιβολίες για το αν και πότε θα γίνει μια επίθεση με χημικά. Οι πρώτες ενδείξεις της ρωσικής προσέγγισης προέκυψαν την Τετάρτη όταν ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι ανησυχεί για τις "σταδιακές προκλήσεις" από ομάδες ανταρτών που θα κατηγορηθούν για τη συριακή κυβέρνηση. Αποκάλεσε, επίσης, "τρομοκράτες" τις εναπομείνασες συριακές ομάδες ανταρτών στο Ιντλίμπ και εκτίμησε ότι είναι πιθανό να υπάρξει πλήρης επίθεση στην πόλη.

Ενισχύθηκε η στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας ανοικτά της Συρίας

Την επόμενη μέρα, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα είπε ότι υπάρχει «ενεργητική προετοιμασία» στην επαρχία Ιντλίμπ για να σκηνοθετήσουν επιθέσεις με χημικά όπλα και να ρίξουν την ευθύνη στη συριακή κυβέρνηση.

Η Ζαχάροβα είπε επίσης ότι τα Λευκά Κράνη, μια ομάδα άοπλων εθελοντών διασωστών, έφτασαν σε μια περιοχή με οπτικοακουστικό εξοπλισμό, για να καταγράψουν την σκηνοθετημένη χρήση χημικών όπλων. Επιπλέον, επικαλούμενη το Ρωσικό Κέντρο Συμφιλίωσης (μια ρωσική στρατιωτική οργάνωση), είπε ότι εκπρόσωποι των Λευκών Κρανών έδωσαν μια μεγάλη ποσότητα δηλητηριωδών ουσιών στην πόλη Saraqib, της επαρχίας Ιντλίμπ, σε μια αποθήκη μιας επαναστατικής ομάδας.

Η ρωσική κυβέρνηση και το συριακό καθεστώς κακολογούν συχνά τα Λευκά Κράνη, κατηγορώντας τους για δεσμούς με τρομοκρατικές ομάδες.

Το συριακό πρακτορείο ειδήσεων ισχυρίστηκε την Τετάρτη ότι ένα τουρκικό φορτηγό που μεταφέρει κυλίνδρους αερίου, μπήκε στην Ινλτίμπ, προκειμένου να "κατασκευάσει ένα καινούριο έργο" για χρήση χημικών όπλων, με τη συμμετοχή μελών των Λευκών Κρανών.

Σε πιο άμεσο στρατιωτικό επίπεδο, η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ οικοδομούν μια παρουσία Ναυτικού στην ανατολική Μεσόγειο για να επιτεθούν στον Άσαντ. Η Ζαχάροβα ισχυρίστηκε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ έχουν την ικανότητα να βρίσκονται σε απόσταση βολής από τη Συρία "εντός 24 ωρών".

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Eric Pahon, ωστόσο, ανέφερε ότι οι εν λόγω ισχυρισμοί είναι προπαγάνδα, κάτι που ωστόσο δεν σημαίνει ότι οι ΗΠΑ είναι απροετοίμαστες για να απαντήσουν, εάν δοθεί σχετική εντολή από τον πρόεδρο.

Με τη σειρά τους, Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά το επίπεδο παρουσίας της στην ανατολική Μεσόγειο έξω από τη Συρία. Το ΝΑΤΟ πήρε θέση επίσης.

Ρωσικά ναυτικά γυμνάσια στη Μεσόγειο τον Σεπτέμβριο

«Το ρωσικό ναυτικό έχει αποστείλει σημαντικές ναυτικές ικανότητες στη Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων αρκετών πλοίων εξοπλισμένων με σύγχρονους πυραύλους», δήλωσε η επικεφαλής εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Oana Lungescu. «Δεν θα κάνουμε υποθέσεις για την πρόθεση του ρωσικού στόλου, αλλά είναι σημαντικό όλοι οι φορείς στην περιοχή να συγκρατηθούν και να αποφύγουν να επιδεινώσουν μια ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία».

