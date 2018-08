Φωτιά κοντά στο Αγαλμα της Ελευθερίας. Εκκενώθηκε η περιοχή

Στην εκκένωση της περιοχής γύρω από το Άγαλμα της Ελευθερίας προχώρησαν για προληπτικούς λόγους οι αμερικανικές Αρχές, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σημείο.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έρχονται από τα αμερικανικά Μέσα ενημέρωσης, σημειώθηκαν εκρήξεις σε τρεις εγκαταστάσεις με προπάνιο. Για λόγους ασφαλείας, δόθηκε και η εντολή για την εκκένωση, με την επιχείρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη.



Υπάρχουν ακόμη πληροφορίες πως υπάρχει ένας τραυματίας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερα δεδομένα για την συγκεκριμένη παράμετρο.



Δείτε τις πρώτες εικόνες από το σημείο





EVACUATED: Visitors to the Statue of Liberty are being evacuated from Liberty Island after an apparent construction mishap sparked a propane fire near the base of the monument; the New York Fire Department is at the scene. https://t.co/1fVtFjD8yn pic.twitter.com/73GQdtKhr9