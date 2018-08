Επίθεση σε τουρνουά video games στις ΗΠΑ: Τρεις νεκροί, 11 τραυματίες

Ο απολογισμός του βίαιου επεισοδίου κατά τη διάρκεια τουρνουά βιντεοπαιγνιδιών στο Τζάκσονβιλ, στη Φλόριντα, είναι τρεις νεκροί, δύο θύματα και ο δράστης της επίθεσης, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. «Υπάρχουν τρεις άνθρωποι που σκοτώθηκαν επιτόπου. Ο ένας από αυτούς ήταν ο ύποπτος, ο οποίος αυτοκτόνησε», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο σερίφης της Τζάκσονβιλ, ο Μάικ Γουίλιαμς, προσθέτοντας ότι ένδεκα τραυματίες εισήχθησαν σε νοσοκομεία. Δημοσιοποίησε επίσης την ταυτότητα του δράστη: ήταν ο Ντέιβιντ Κατζ, 24 ετών, από τη Βαλτιμόρη, τη μεγαλύτερη πόλη της Πολιτείας Μέριλαντ, στις βόρειες ΗΠΑ.

Ο Κατζ άνοιξε πυρ με πιστόλι μέσα στο εστιατόριο όπου διεξαγόταν το τουρνουά βιντεοπαιγνιδιών στο οποίο συμμετείχε. Ο σερίφης Γουίλιαμς απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για τα κίνητρα της επίθεσης, της τρίτης του είδους στη Φλόριντα τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορία που δημοσίευσε η εφημερίδα Los Angeles Times, επικαλούμενη μηνύματα άλλου παίκτη που βρισκόταν στην αίθουσα ο ένοπλος στόχευσε πολλούς ανθρώπους πριν αυτοκτονήσει.

O Κατζ, που συμμετείχε στο τουρνουά ως παίκτης, αγόρασε ένα όπλο το Σάββατο και μία μέρα αργότερα άνοιξε πυρ σκοτώνοντας δύο ανθρώπους. Στη συνέχεια έστρεψε την κάνη προς το μέρος του και αυτοκτόνησε.

Η αστυνομία δεν έχει κάνει καμία ανακοίνωση, ακόμη, για το κίνητρο του 24χρονου.

Ο 24χρονος χρησιμοποίησε τουλάχιστον ένα όπλο κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, όπως σημείωσε ο τοπικός σερίφης. 9 άτομα τραυματίστηκαν από τα πυρά του, ενώ ακόμη 2 υπέστησαν τραυματισμούς κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν από το σημείο.

Οι τραυματίες νοσηλεύονται και είναι σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τον σερίφη.

Η ζωντανή μετάδοση του τουρνουά σταμάτησε μόλις ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί, όμως αποτυπώθηκαν σε βίντεο οι κραυγές των παρευρισκόμενων που έτρεχαν να σωθούν από τον δράστη.

VIDEO of 24-year-old David Katz, the Baltimore gamer believed to have been the shooter at the Jacksonville Landing. Sheriff says he killed himself. Listen to how announcers describe him. pic.twitter.com/YkiAokUBHg