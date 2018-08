Μακελειό σε τουρνουά video game στη Φλόριντα: Έχασε και άρχισε να σκοτώνει!

Ένοπλος άνοιξε πυρ κατά την διάρκεια τουρνουά video games στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα και υπάρχουν «πολλοί νεκροί», σύμφωνα με ανάρτηση του τοπικού γραφείου του σερίφη στο Twitter.

Ο απολογισμός του βίαιου επεισοδίου κατά τη διάρκεια τουρνουά βιντεοπαιγνιδιών στο Τζάκσονβιλ, στη Φλόριντα, είναι τρεις νεκροί, δύο θύματα και ο δράστης της επίθεσης, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Υπάρχουν τρεις άνθρωποι που σκοτώθηκαν επιτόπου. Ο ένας από αυτούς ήταν ο ύποπτος, ο οποίος αυτοκτόνησε», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο σερίφης της Τζάκσονβιλ, ο Μάικ Γουίλιαμς, προσθέτοντας ότι ένδεκα τραυματίες εισήχθησαν σε νοσοκομεία. Δημοσιοποίησε επίσης την ταυτότητα του δράστη: ήταν ο Ντέιβιντ Κατζ, 24 ετών, από τη Βαλτιμόρη, τη μεγαλύτερη πόλη της Πολιτείας Μέριλαντ, στις βόρειες ΗΠΑ.

Ο Κατζ άνοιξε πυρ με πιστόλι μέσα στο εστιατόριο όπου διεξαγόταν το τουρνουά βιντεοπαιγνιδιών στο οποίο συμμετείχε. Ο σερίφης Γουίλιαμς απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για τα κίνητρα της επίθεσης, της τρίτης του είδους στη Φλόριντα τα τελευταία δύο χρόνια.

Δεκάδες ασθενοφόρα και περιπολικά έσπευσαν στον τόπο της επίθεσης, στο Jacksonville Landing, ένα εμπορικό κέντρο που στεγάζει αίθουσες ψυχαγωγίας και εστιατόρια.

Σύμφωνα με πληροφορία που δημοσίευσε η εφημερίδα Los Angeles Times, δράστης της επίθεσης ήταν ένας παίκτης που συμμετείχε στο τουρνουά και έχασε.

Επικαλούμενη μηνύματα άλλου παίκτη που βρισκόταν στην αίθουσα, η εφημερίδα ανέφερε ότι ο ένοπλος στόχευσε πολλούς ανθρώπους πριν αυτοκτονήσει.

«Είχα πολλή τύχη. Η σφαίρα χτύπησε το δάκτυλό μου», έγραψε στο Twitter o 19χρονος Ντρίνι Τζόκα, που ανήκει σε μία από τις ομάδες που συμμετείχαν στο τουρνουά.

Ο επικεφαλής της ομάδας αυτής, που δεν ήταν παρών στον χώρο της επίθεσης, δήλωσε στο AFP μέσω Twitter ότι ο παίκτης κατάφερε να διαφύγει και να κρυφτεί σε ένα αθλητικό κλαμπ.

Η επίθεση μεταδόθηκε ζωντανά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οποιος παρακολουθούσε την εξέλιξη του τουρνουά είχε την δυνατότητα να δει δευτερόλεπτα πριν από την επίθεση στο κάτω μέρος της οθόνης που μετέδιδε το video game «παράθυρο» όπου εμφανίζονται δύο από τους νεαρούς παίκτες.

Οταν επάνω στην μπλούζα του ενός εμφανίζεται το σημάδι λέιζερ του σκόπευτρου του όπλου της επίθεσης, η μετάδοση εικόνας διακόπτεται απότομα, όμως συνεχίζεται η ηχητική απευθείας μετάδοση των ήχων των πυροβολισμών.

Κι άλλοι αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στα ΜΜΕ τις στιγμές τρόμου που έζησαν στο Τζάκσονβιλ.

Οι υπεύθυνοι του εμπορικού κέντρου εξέφρασαν τη θλίψη τους για το περιστατικό και δήλωσαν ότι βρίσκονται σε συνεργασία με τις αρχές.

O Κατζ, που συμμετείχε στο τουρνουά ως παίκτης, αγόρασε ένα όπλο το Σάββατο και μία μέρα αργότερα άνοιξε πυρ σκοτώνοντας δύο ανθρώπους. Στη συνέχεια έστρεψε την κάνη προς το μέρος του και αυτοκτόνησε.

Η αστυνομία δεν έχει κάνει καμία ανακοίνωση, ακόμη, για το κίνητρο του 24χρονου.

Ο 24χρονος χρησιμοποίησε τουλάχιστον ένα όπλο κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, όπως σημείωσε ο τοπικός σερίφης. 9 άτομα τραυματίστηκαν από τα πυρά του, ενώ ακόμη 2 υπέστησαν τραυματισμούς κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν από το σημείο.

Οι τραυματίες νοσηλεύονται και είναι σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τον σερίφη.