Νεκροί από επίθεση ενόπλου σε τουρνουά video games στη Φλόριντα. Βίντεο

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη περισσότεροι έχουν τραυματισθεί κατά την επίθεση ενόπλου κατά νέων που συμμετείχαν σε τουρνουά Madden NFL video game στο εμπορικό κέντρο Jacksonville Landing, στο κέντρο του Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, ανακοινώθηκε από τον γραφείο του σερίφη μέσω του Twitter.

WATCH LIVE: SKY4 is flying over THE Jacksonville Landing, which is being searched by SWAT after a mass shooting -- https://t.co/H2d004c8jF Follow @WJXTvic, @WJXTScottJ & @Ethan_Calloway for updates pic.twitter.com/DZgUsHHZkg — News4JAX (@wjxt4) 26 Αυγούστου 2018

Ενας ύποπτος είναι νεκρός στο σημείο της επίθεσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μη διασταυρωμένες πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και από τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 4 νεκρούς και 11 τραυματίες.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Αρχικά φαίνονται δύο άτομα μέχρι που χάνεται η εικόνα και ακούγονται οι πυροβολισμοί.

Το γραφείο του σερίφηκαλεί μέσω του Twitter τους ανθρώπους που έχουν κρυφτεί εντός του εμπορικού κέντρου Jacksonville Landing να καλέσουν το 911 ώστε οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας να τους εντοπίσουν και να τους βοηθήσουν.

«Σας ζητούμε να παραμείνετε ήρεμοι, να παραμείνετε εκεί όπου κρύβεστε. Οι ειδικές δυνάμεις SWAT πραγματοποιούν μεθοδική έρευνα στο εσωτερικό του Landing. Θα σας βρούμε. Παρακαλείσθε να μην βγείτε τρέχοντας».

Μετά τον εντοπισμό ενός υπόπτου νεκρού, οι δυνάμεις της αστυνομίας ερευνούν τους χώρους του εμπορικού κέντρου για την περίπτωση ύπαρξης και άλλων δραστών.

O ένοπλος άνοιξε πυρ κατά νεαρών που συμμετείχαν σε τουρνουά Madden NFL video game στο εμπορικό κέντρο Jacksonville Landing, στο κέντρο του Τζάκσονβιλ της Φλόριντα.

Το γραφείο του σερίφη της πόλης καλεί μέσω του λογαριασμού του στο Twitter τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Αρχικά εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη δεν έδωσε πληροφορίες για τα θύματα ή τον ένοπλο, δήλωσε ωστόσο ότι δυνάμεις της αστυνομίας και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έχουν σπεύσει στο σημείο της επίθεσης.

Στο βίντεο που ακολουθεί ακούγονται πυροβολισμοί και φωνές από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο

Breaking: Reports of a shooting at the Jacksonville Landing during a Madden video game tournament in Jacksonville, Florida. Audio reveals sounds of gunfire during the tournament. pic.twitter.com/HOrW2yj24Q — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 26 Αυγούστου 2018

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 Αυγούστου 2018