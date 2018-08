Ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στη Βουλγαρία. 15 νεκροί

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 27 τραυματίστηκαν στη Βουλγαρία σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε με τουριστικό λεωφορείο κοντά στην πόλη Svoge της Βουλγαρίας.



«Είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε τον θάνατο 15 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27», ανακοίνωσε στο δίκτυο BNT της δημόσιας τηλεόρασης εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.



Το λεωφορείο μετέφερε βούλγαρους τουρίστες σε επίσκεψη σε μοναστήρι. Βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Τέσσερα διερχόμενα αυτοκίνητα συνεθλίβησαν, διευκρίνισε η αστυνομία.



Ομάδες Πρώτων Βοηθειών από την Σόφια και τις παρακείμενες πόλεις έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος, σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο.

Heavy bus crash near Svoge, northern Bulgaria. 13 passengers reported to have died, many injured, after bus crashed and fell into a river pic.twitter.com/2CrrpTMVZ3