Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ στο Περού. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Αμερικάνικο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, σημειώθηκε περίπου 250 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Πουέρτο Μαλντονάντο στο Περού τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε βάθος 610 χιλιομέτρων.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές, αν και οι χρήστες των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης δηλώνουν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη τη χώρα έως και στην περιοχή Αρίκα στη βόρεια Χιλή.

Δύο ισχυροί σεισμοί σημειώθηκαν παράλληλα στην Πουκάλπα, μια περουβιανή πόλη που βρίσκεται βορειοδυτικά του επίκεντρου του σεισμού των 7,1 βαθμών, σύμφωνα με αναρτήσεις διαφόρων κατοίκων στο Twitter.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι από το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού, ενώ και η πυροσβεστική υπηρεσία της Χιλής ανακοίνωσε στο Twitter ότι δεν θεωρείται πιθανή η πρόκληση τσουνάμι ανοιχτά των ακτών της Χιλής.

