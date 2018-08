Φωτιά στις εγκαταστάσεις της Tesla στην Καλιφόρνια

Φωτιά εκδηλώθηκε έξω από τις εγκαταστάσεις της Tesla στο Φριμόντ της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με δηλώσεις αρμοδίου, η κατάσταση υπήρξε περίπλοκη καθώς καίγονταν και οι γραμμές τροφοδοσίας ρεύματος όπως και οι στύλοι.

Ο ουρανός γέμισε μαύρο καπνό ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά ξεκίνησε από σωρό χαρτοκιβωτίων έξω από το εργοστάσιο κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων απειλώντας την πλησιέστερη δομή. Ήδη έχει καεί μεγάλη έκταση. Κάηκε μία εγκατάσταση ανακύκλωσης χαρτιού ενώ απειλήθηκαν κι άλλα κτίρια σύμφωνα με τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Γρήγορα η φωτιά κατασβέσθηκε ενώ στο σημείο θα παραμείνουν πυροσβέστες αλλά και επιθεωρητές της πυροσβεστικής οι οποίοι θα ερευνήσουν την περιοχή και θα βγάλουν το πόρισμα για τις αιτίες εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο CEO της Tesla, Έλον Μασκ ευχαρίστησε τους πυροσβέστες σε tweet του.

#UPDATE: A fire official said the blaze at the #Tesla complex in Fremont was complicated because "power lines in the area had also caught fire along with the power pole." https://t.co/lpiuiGXH4V via @svqjournalist pic.twitter.com/2FMJqwGsIx