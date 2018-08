Συγχαρητήρια των ΗΠΑ προς Ντιμιτρόφ με χρήση του όρου "Μακεδονία"

Χρησιμοποιώντας καθολικά τον όρο «Μακεδονία» ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Γουές Μίτσελ χαρακτήρισε ιστορική τη συμφωνία με την Ελλάδα λίγο μετά τη συνάντησή του με τον Σκοπιανό υπουργό Εξωτερικών, Νικολά Ντιμιτρόφ.

Ο κ. Μίτσελ εξήρε το ρόλο του Ντιμιτρόφ ως αρχιτέκτονα της Συμφωνίας, επανέλαβε τη στήριξη των ΗΠΑ στη συμφωνία, εξέφρασε την αισιοδοξία του για επιτυχή διεξαγωγή του δημοψηφίσματος στη γείτονα και μετέφερε την προσδοκία του Μάικ Πομπέο να υποδεχθεί τη «Μακεδονία» στους κόλπους του ΝΑΤΟ.

Νωρίτερα στην ανακοίνωση που εξέδωσε το State Department μετά τη συνάντηση Πομπέο – Ντιμιτρόφ, σημειωνόταν η στήριξη της αμερικανικής πλευράς στη συμφωνία των Πρεσπών, «η εφαρμογή της οποίας θα επιτρέψει την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ ως ‘Βόρεια Μακεδονία’».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατά τη συνάντηση με τον ομόλογό του Νικολά Ντιμιτρόφ, ο Μ. Πομπέο τον συνεχάρη για την «ιστορική συμφωνία των Πρεσπών ανάμεσα στη «’Μακεδονία’» και την Ελλάδα».

Στη συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα εφαρμογής της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του δημοψηφίσματος του Σεπτεμβρίου.

Press moment with A/S Wess Mitchell following our mtg with @SecPompeo at the @StateDept pic.twitter.com/K7s4e0AMh7