O Σατανικός Ναός τοποθέτησε άγαλμα δαίμονα 3 μέτρων και προκάλεσε σάλο αντιδράσεων

Άγαλμα του δαίμονα Μπαθομέτ τοποθέτησαν μέλη του Σατανικού Ναού έξω από το καπιτώλιο της πολιτείας Άρκανσο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το μνημείο με τις Δέκα Εντολές που βρίσκεται εγκατεστημένο στην αυλή του κτηρίου.

Το άγαλμα, ύψους σχεδόν τριών μέτρων, εμφανίζει έναν δαίμονα με κεφάλι τράγου και φτερά καθισμένο σε θρόνο που κοσμείται από πεντάλφα. Ένα αγόρι κι ένα κορίτσι στέκονται χαμογελαστά στο πλάι του και κοιτούν προς το πρόσωπό του.

Το άγαλμα και το συλλαλητήριο που το συνόδευσε οργανώθηκαν από τον Σατανικό Ναό, ο οποίος επιδιώκει την αφαίρεση χριστιανικών μνημείων από δημόσια κτήρια με το επιχείρημα πως η τοποθέτησή τους συνιστά αντισυνταγματική θρησκευτική διάκριση.

«Εάν είναι να έχεις ένα θρησκευτικό μνημείο, τότε θα πρέπει να είσαι ανοιχτός και σε άλλα. Και αν δεν συμφωνείς με αυτό, τότε ας μην έχουμε κανένα», δήλωσε κατά την συγκέντρωση έξω από το καπιτώλιο ο συνιδρυτής της οργάνωσης Σατανικό Άρκανσο, που βοήθησε στην διοργάνωση της πορείας.

Σημειώνεται πως ο Σατανικός Ναός επισήμως δεν λατρεύει τον σατανά.

Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της, η οργάνωση αντιτίθεται σε κάθε μορφή προκατάληψης που πηγάζει από το υπερφυσικό ή αρχαϊκές παραδόσεις και αντιλαμβάνεται τον «Σατανά» ως «τον αιώνιο επαναστάτη που εναντιώνεται την αυθαίρετη εξουσία».

Το μνημείο με τις Δέκα Εντολές εγκαταστάθηκε το 2017 στο καπιτώλιο του Άρκανσο, όμως λιγότερο από 24 ώρες αργότερα εμβολίστηκε από αυτοκίνητο και κομματιάστηκε. Αντικαταστάθηκε λίγους μήνες αργότερα.

Η συγκέντρωση έξω από το καπιτώλιο ήταν ειρηνική, δίχως ένταση ή επεισόδια.

Worth noting: In 2017, the Satanic Temple sent Arkansas legislators a letter, asking them to sponsor a bill, that would allow for a statue of Baphomet to be placed on capitol grounds. Not one legislator responded Rep. Kim Hammer tells @KATVNews #arnews #arpx #arleg pic.twitter.com/x6tKm0euhl