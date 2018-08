Έκρηξη σε πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Τζανέιρο

Μια έκρηξη έπληξε ένα εργαστήριο στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Τζανέιρο περίπου στις 10:30 τοπική ώρα, ανέφερε η ιστοσελίδα globo.com



Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, τρία άτομα - δύο μαθητές και ένας εκπαιδευτικός έχουν τραυματιστεί στο περιστατικό. Η έκρηξη σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο του ιντσιτούτου που θεωρείται το μεγαλύτερο ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο στη Λατινική Αμερική.



Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Bombeiros são acionados para explosão no Campus da UFRJ. Acidente teria ocorrido na COPPE, no bloco F do Fundão @LeiSecaRJ https://t.co/NHFMNl5Peq pic.twitter.com/7CxTtwOxcB