Τραμπ: Οι τρομοκράτες πρέπει να αντιμετωπίζονται με «σκληρότητα και δύναμη»

Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι τρομοκράτες πρέπει να αντιμετωπίζονται με «σκληρότητα και δύναμη», ύστερα από το περιστατικό που συνέβη στο Λονδίνο όταν άνδρας οδήγησε το όχημά του πάνω στις μπάρες ασφαλείας έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο, τραυματίζοντας τρία άτομα.

«Άλλη μία τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο... Αυτά τα ζώα είναι παρανοϊκά και πρέπει να αντιμετωπίζονται με σκληρότητα και δύναμη», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Another terrorist attack in London...These animals are crazy and must be dealt with through toughness and strength!