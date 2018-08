Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της κατάρρευσης της οδογέφυρας στη Γένοβα της Ιταλίας, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Κομμάτια από την γέφυρα Μοράντι πέφτουν στο έδαφος την ώρα που στην περιοχή επικρατεί κακοκαιρία.

Το περιστατικό, το οποίο ο υπουργός Μεταφορών χαρακτήρισε «τεράστια τραγωδία», έχει προκαλέσει φόβους ότι υπάρχουν «δεκάδες νεκροί».

UPDATE: Eye witnesses footage of the moment the bridge in Genoa collapsed during torrential rain, dozens of people are believed to have been killed and many more injured. pic.twitter.com/agxonSsGq7