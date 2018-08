Γένοβα: Φόβοι για δεκάδες νεκρούς από την κατάρρευση της οδογέφυρας

Για «δεκάδες νεκρούς» από την κατάρρευση της οδογέφυρας έξω από τη Γένοβα κάνει λόγο η ιταλική υπηρεσία άμεσης βοήθειας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, «υπάρχουν αυτοκίνητα και άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια στην Γένοβα», όπου το μεσημέρι της Τρίτης κατέρρευσε οδογέφυρα στον αυτοκινητόδρομο Α 10.

Ο δρόμος έχει καταρρεύσει σε μήκος εκατό μέτρων. H οδογέφυρα κόπηκε στα δύο.

Δεκάδες αυτοκίνητα έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια με τους οδηγούς τους, σύμφωνα με την Rai. Στην περιοχή υπάρχουν και σπίτια, που μπορεί να υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Η γέφυρα χτίσθηκε το 1965 και αιτία της κατάρρευσης μπορεί να είναι και η ισχυρή νεροποντή που έπληξε την περιοχή.

«Μια τεράστια τραγωδία» μοιάζει να είναι η κατάρρευση της οδογέφυρας κοντά στη Γένοβα, δήλωσε ο ιταλός υπουργός Μεταφορών.

BREAKING. OMG, a motorway bridge has just collapsed over houses, buildings a railway in Genoa, #Italy, several victims feared.

(in the pics the bridge before and after the incident) pic.twitter.com/W0OK3Zy8h9