Συναγερμός στο Λονδίνο: ΙΧ έπεσε στο φράκτη του Κοινοβουλίου. Αρκετοί τραυματίες

Συναγερμός στο βρετανικό κοινοβούλιο. Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στα σιδερένια προστατευτικά.

Αμέσως έσπευσαν οπλισμένοι αστυνομικοί οι οποίοι περικύκλωσαν το όχημα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, καθώς το ασημί όχημα έπεσε πάνω στα προστατευτικά στο Westminster στις περίπου 7.40 (τοπική ώρα).

Ένας άνδρας συνελήφθη μετά την συντριβή του αυτοκινήτου αυτού στα οδοφράγματα που βρίσκονται έξω από το κοινοβούλιο του Λονδίνου, σύμφωνα με την Press Association.

Πληροφορίες κάνουν λόγο και για τραυματίες, κυρίως πεζούς και ποδηλάτες και παράσχονται οι πρώτες βοήθειες σε ένα άτομο, πιθανότατα ποδηλάτη.

Περιπολικά και ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ οι Αρχές καλούν το κοινό να απομακρυνθεί.

«Σε αυτό το στάδιο, οι αστυνομικοί δεν θεωρούν ότι η ζωή κάποιου από τους τραυματίες βρίσκεται σε κίνδυνο. Η περιοχή έχει αποκλεισθεί για να διευκολυνθούν οι έρευνες. Ο σταθμός Γουέστμινστερ του μετρό είναι κλειστός», ανακοίνωση η Μητροπολιτική Αστυνομία στον λογαριασμό της στο Twitter.

Η βρετανική αστυνομία συγκοινωνιών ανακοίνωσε ότι έκλεισε ο σταθμός μετρό του Γουέστμινστερ. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή γύρω από το κοινοβούλιο και 200 αστυνομικοί είχαν σπεύσει επί τόπου στο σημείο.

Η βρετανική αστυνομία επιβεβαίωσε την σύλληψη του οδηγού. Τα κίνητρα του δράστη δεν έχουν διευκρινιστεί.

