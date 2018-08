Συναγερμός στο Σιάτλ: Αεροσκάφος απογειώθηκε χωρίς άδεια και ύστερα συνετρίβη

Συναγερμός σήμανε στο διεθνές αεροδρόμιο του Σιάτλ, όταν ένα αεροσκάφος απογειώθηκε χωρίς άδεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αεροσκάφος των αερογραμμών Alaska Airlines Q400, εκλάπη από το διεθνές αεροδρόμιο Seattle–Tacoma κάτω από άγνωστες συνθήκες και λίγα λεπτά αργότερα συνετρίβη νότια του Puget Sound. Σύμφωνα με τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, αυτόπτες μάρτυρες είδαν μαχητικά F-15 να το ακολουθούν και λίγα λεπτά αργότερα άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και είδαν καπνούς.



Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, πρόκειται για ένα αεροσκάφος της Alaska Airlines, ένα Horizon Air Q400, στο οποίο δεν υπήρχαν επιβάτες.



Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, ένας υπάλληλος έκλεψε το αεροσκάφος και χωρίς να έχει λάβει άδεια προχώρησε στην απογείωση του. Λίγο αργότερα το αεροπλάνο συνετρίβη στο Πάτζετ Σάουντ κοντά στο Σιάτλ.



Τα διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν πληροφορίες ότι ένα ή περισσότερα μαχητικά F-15 «σηκώθηκαν» μόλις σήμανε ο συναγερμός.



Η λειτουργία του αεροδρομίου σταμάτησε, κάποιοι επιβάτες έγραψαν στα social media ότι αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν σταμάτησε ξαφνικά στον διάδρομο του αεροδρομίου.

#BREAKING Alaska Airlines says it is aware of an incident involving an unauthorized take-off of a Horizon Air plane from Seattle-Tacoma International Airport. This video was taken by a woman who lives south of the airport. She says this is the plane. (Courtney Jensen Junka) pic.twitter.com/Zh3E4aGfSk