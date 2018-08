Ο Τραμπ διπλασιάζει τους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο από την Τουρκία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε υψηλότερους δασμούς σε εισαγωγές από την Τουρκία, επιβάλλοντας δασμό 20% στο αλουμίνιο και δασμό 50% στον χάλυβα, καθώς οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες κλιμακώνονται με φόντο την κράτηση του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον στην Τουρκία.

«Μόλις ενέκρινα τον διπλασιασμό των δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο αναφορικά με την Τουρκία, καθώς το νόμισμά της, η τουρκική λίρα, υποχωρεί ταχύτατα έναντι του πολύ ισχυρού δολαρίου μας!», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Το αλουμίνιο θα είναι τώρα 20% και ο χάλυβας 50%. Οι σχέσεις μας με την Τουρκία δεν είναι καλές σε αυτό το στάδιο!», πρόσθεσε.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!