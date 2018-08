Καναδάς: Δύο αστυνομικοί μεταξύ των 4 νεκρών στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς

Τέσσερις νεκροί,εκ των οποίον οι δύο είναι αστυνομικοί από το επεισόδιο με τους πουροβολισμούς στο Καναδά, στην πόλη Φρέντρικτον, στο Νιου Μπράνσγουικ (ανατολικά), ανέφερε η αστυνομία.

Ένας ύποπτος συνελήφθη λίγο μετά το επεισόδιο

Η περιοχή Μπρουκσάιντ, στο κέντρο της πόλης, έχει αποκλειστεί και «η έρευνα συνεχίζεται», προσθέτει η αστυνομία στον λογαριασμό της στο Twitter.

Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμοί γύρω στις 08:20 το πρωί τοπική ώρα.

Η αστυνομία του Φρέντρικτον ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter ότι το επεισόδιο βρίσκεται σε εξέλιξη και υπάρχουν πολλές απώλειες.

«Φοβερά νέα μας έρχονται από το Φρέντρικτον» έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό.

«Η καρδιά μου βρίσκεται με όλους όσοι επλήγησαν στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σήμερα το πρωί. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση» συμπλήρωσε ο Τριντό στο μήνυμά του.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία συνέστησε να αποφεύγεται η περιοχή του συμβάντος και στους κατοίκους να «παραμείνουν στα σπίτια τους με τις πόρτες κλειδωμένες προς το παρόν για την ασφάλειά τους».«Θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες όσο πιο σύντομα μπορούμε», ανέφερε η αστυνομία στο Twitter, σύμφωνα πάντα με το BBC.

Μέχρι στιγμής, παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες του περιστατικού.

Η Αστυνομία του Φρέντρικτον ζήτησε σε αυστηρό ύφος επισημαίνει να μην δημοσιεύονται πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις και τις κινήσεις των δυνάμεών της καθώς η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη!

IMPORTANT: Please do not post information about the position or activities of police or first responders.



We are still working an active incident. We will release confirmed information as soon as we can.