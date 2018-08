Οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια θα καίνε μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου

Η μεγαλύτερη φωτιά που ξέσπασε ποτέ στην Καλιφόρνια θα μαίνεται όλον τον Αύγουστο, προειδοποίησαν αξιωματικοί της πυροσβεστικής, την ώρα που οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι τροφοδοτούν τις φλόγες εμποδίζοντας το έργο κατάσβεσης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήλπιζαν ότι θα σβήσουν τη φωτιά του «Συμπλέγματος Μοντεσίνο» έως τα μέσα Αυγούστου, ωστόσο η πρόβλεψη αυτή άλλαξε σήμερα για τις αρχές Σεπτεμβρίου.

«Εάν η #Mendocinocomplex ήταν πόλη, θα ήταν η δέκατη τέταρτη μεγαλύτερη στις ΗΠΑ. Μεγαλύτερη από τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο, τη Φιλαδέλφεια και το Χιούστον» ήταν το tweet του Cal OES, του γραφείου εκτάκτων περιστατικών του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας.

Περισσότεροι από 14.000 πυροσβέστες από κάθε γωνιά των ΗΠΑ, ακόμα κι από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία συνεχίζουν σήμερα τη μάχη με τις φλόγες, για να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που κατακαίουν την Καλιφόρνια εδώ και σχεδόν έναν μήνα.

Σύμφωνα με την αποτίμηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Calfire στις 17.00 ώρα Ελλάδας την Τρίτη, η πυρκαγιά του «Συμπλέγματος Μοντεσίνο» έχει μετατρέψει σε στάχτες 1.176.380 στρέμματα γης από την 27η Ιουλίου.

«Οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια γιγαντώθηκαν και επιδεινώθηκαν εξαιτίας των κακών περιβαλλοντικών νόμων που δεν επιτρέπουν να χρησιμοποιείται κατάλληλα η τεράστια ποσότητα εύκολα διαθέσιμου νερού» έγραψε από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Πρέπει να εκτρέψουμε την πορεία της στον Ειρηνικό Ωκεανό. Πρέπει επίσης να κόψουμε τα δέντρα για να εμποδίσουμε την εξάπλωση της πυρκαγιάς» συμπλήρωσε.

Εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Καλιφόρνιας απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι οι δυνάμεις πυρόσβεσης διαθέτουν επαρκή αποθέματα νερού στη μάχη με τις φλόγες.

California's biggest wildfire on record was expected to burn for the rest of August, fire officials said, as hot and windy conditions challenged thousands of fire crews battling eight major blazes across the state.



