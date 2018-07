Οι ΗΠΑ απειλούν με κυρώσεις την Τουρκία για τον κρατούμενο πάστορα

Mε σοβαρές κυρώσεις απειλούν οι ΗΠΑ την Τουρκία αν η τελευταία δεν προχωρήσει στην πλήρη απελευθέρωση του Αμερικανού πάστορα που κρατείται σε τουρκικές φυλακές με την κατηγορία της εμπλοκής σε τρομοκρατικές ενέργειες και στο αποτυχημένο πραξικόπημα κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το 2016.

Συγκριμένα ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς κάνει λόγο για επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην Τουρκία αν ο πάστορας Andrew Craig Brunson δεν απαλλαχθεί άμεσα από τις κατηγορίες που τους ασκούνται.

Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος ευαγγελιστής με καταγωγή από την Βόρεια Καρολίνα, εκτίει, από χθες, την ποινή του, κατ’ οίκον λόγω εξακριβωμένων προβλημάτων υγείας, γεγονός που η αμερικανική πλευρά βρίσκει πως δεν αποτελεί συμβιβαστική λύση, εκφράζοντας την πεποίθηση πως αυτό «δεν είναι αρκετό».

Μάλιστα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ έχει επανειλημμένα θίξει το ζήτημα μέσω Twitter, δηλώνοντας πως η εν λόγω ενέργεια της Τουρκίας είναι εντελώς θλιβερή.

Today, more than 90 leaders from across the globe will meet at the @StateDept to discuss religious freedom. I’m honored to keynote the first-ever #IRFMinisterial. We are committed to protecting the freedom of religion across the world. Watch at 10 AM ET: https://t.co/NvblGTdJCO