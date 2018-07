Γερμανία: Επίθεση με μαχαίρι σε λεωφορείο - Δεν αποκλείεται τρομοκρατικό χτύπημα

Συναγερμός στη Γερμανία. Γερμανικά μέσα αναφέρουν πως βίαιο επεισόδιο έλαβε χώρα σε λεωφορείο στην πόλη Λίμπεκ στη Βόρεια Γερμανία.

Οι εισαγγελικές αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρχει τρομοκρατικό υπόβαθρο στο περιστατικό που εκτυλίχθηκε σε δημόσιο λεωφορείο στο Λίμπεκ, όπως έγραψε η γερμανική εφημερίδα Luebecker Nachrichten.

"Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, περιλαμβανομένου του τρομοκρατικού υπόβαθρου" δήλωσε η γενική εισαγγελέας Ούλα Χινγκστ.

Την ίδια ώρα με μήνυμά της στο Twitter η γερμανική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν νεκροί κι ότι ο φερόμενος δράστης τελεί υπό κράτηση.

Es hat in #lübeck #kücknitz einen Vorfall in einem Linienbus gegeben. Dabei wurden Menschen verletzt. Es wurde niemand getötet. Der Täter konnte überwältigt werden und befindet sich in Polizeigewahrsam. Wir sind weiterhin vor Ort und berichten auch hier weiter.