Χαν σε Σκοπιανούς: Έχουμε ραντεβού με την ιστορία - Xρειαζόμαστε εθνική συναίνεση

Ενθουσιώδης για την προοπτική ένταξης των ΠΓΔΜ στην ΕΕ, εμφανίστηκε την Τρίτη ο επίτροπος για την διεύρυνση της ΕΕ Γιοχάνες Χαν, προτρέποντας τους Σκοπιανούς πολίτες, και ειδικά τους νέους που τάσσονται υπέρ της έντασης σε Ένωση και ΝΑΤΟ, να λάβουν μέρος στο δημοψήφισμα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στα Σκόπια, ο Γιοχάνες Χαν συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ, τον υπουργό Εξωτερικών Νίκολα Ντιμτρόφ, αλλά και τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης (VRMO) Xρίστιαν Μικόφσκι, που αντιδρά στη συμφωνία των Πρεσπών, τον οποίο δεν δίστασε να νουθετήσει, λέγοντας χαρακτηριστικά «χρειαζόμαστε εθνική συναίνεση για το δρόμο της ένταξης προς την ΕΕ… Βασίζομαι στην εποικοδομητική συνεισφορά της αντιπολίτευσης»

«Άς πιάσουμε δουλειά. Έχουμε ραντεβού με την ιστορία... Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Είμαστε ακριβώς στην αφετηρία ενός μεγάλου ταξιδιού» τόνισε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο Εθνικό Συμβούλιο για την Ενσωμάτωση των Σκοπίων στην ΕΕ.

Όπως επισήμανε ο αυστριακός επίτροπος, το επικείμενο δημοψήφισμα θα είναι μια σημαντική στιγμή για το μέλλον της γειτονικής χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση, κάλεσε όλους τους Σκοπιανούς πολίτες, ειδικά τους ψηφοφόρους νεαρής ηλικίας, να ασκήσουν «τα δημοκρατικά τους δικαιώματα μέσω της ψήφου τους».

Ο κ. Χαν προέτρεψε τους βουλευτές και το πολιτικό προσωπικό των Σκοπίων να είναι ενωμένοι στο στρατηγικό στόχο της ένταξης της ΕΕ. «Θα είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίζουμε ομόνοια και ‘’ενότητα του σκοπού’’ όσον αφορά το στρατηγικό στόχο της χώρας σας. Έχετε τη μοναδική ευκαιρία να εκφράσετε διαφορετικές φωνές στην κοινωνία σας και να κάνετε τη διαφορά. Μια εντατική περίοδος δουλειάς και πολλές προκλήσεις βρίσκονται μπροστά. Στο πλαίσιο αυτό, σας ενθαρρύνω να είστε συγκεντρωμένοι στο στόχο και να είστε ενωμένοι» ανέφερε χαρακτηριστικά ο επίτροπος.

Σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για την ένταξη στη ΕΕ ο επίτροπος δήλωσε ότι τα Σκόπια πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στα θέματα - κλειδιά όπως παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Θα συνεχίσουμε να σας βοηθήσουμε και να αξιολογούμε την πρόοδο, ιδίως όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης» τόνισε στους βουλευτές.

Ο αυστριακός επίτροπος βρίσκεται πλάον στα Τίρανα, όπου θα έχει συναντήσεις με τον αλβανό πρόεδρο Ιλίρ Μέτα και τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα στο πλαίσιο της προοπτικής ένταξης και της Αλβανίας στην ΕΕ.

I am pleased to announce today the official launch of the #screening process with! The screening is a thorough & detailed exercise which will familiarize the country w/ EU legislation. The #EuroAtlantic integration requires national unity + a real #European consensus! pic.twitter.com/T2953us4zX