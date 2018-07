Απρόοπτο στη συνέντευξη Τύπου Τραμπ - Πούτιν με διαδηλωτή

Ένα απρόοπτο προκάλεσε πανικό την ώρα που οι δημοσιογράφοι περίμεναν τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την κοινή συνέντευξη Τύπου

Ένας διαδηλωτής ύψωσε ένα πανό στο οποίο αναγραφόταν η εξής φράση: «Συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών».

Η αντίδραση των ανδρών της ασφάλειας ήταν άμεση, καθώς πήραν τον άνδρα και τον έβγαλαν από την αίθουσα.

JUST IN: #Protest erupts as media expect #Putin and #Trump to hold presser https://t.co/oGE6dbC1N6 pic.twitter.com/kC8oUPc12j