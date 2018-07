Η συνέντευξη Τραμπ - Πούτιν στο Ελσίνκι: Τα πυρηνικά, το μουντιάλ, οι εκλογές και το ματάκι

Σε εξέλιξη η συνέντευξη Τύπου Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στο Ελσίνκι

Νωρίτερα, διαδηλωτής "τρύπωσε" στην αίθουσα Τύπου!

Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου

Τραμπ: Δεν υπήρξε καμία συμπαιγνία με τη Ρωσία στις αμερικανικές εκλογές

Η ώρα των ερωτήσεων

Πρόταση Πούτιν για επέκταση της συνθήκης START για τα πυρηνικά

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι έκανε συγκεκριμένες προτάσεις αναφορικά με τον έλεγχο των εξοπλισμών στη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογό του στο Ελσίνκι.

"Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε διάλογο για την ισορροπία των πυρηνικών όπλων", είπε ο Ρώσος ηγέτης. Πρόσθεσε ότι η Μόσχα θεωρεί ότι πρέπει οι δύο πλευρές να συνεργαστούν για την επέκταση της συνθήκης START.

Ντόναλντ Τραμπ

“Οι σχέσεις μας με τη Ρωσία ήταν σε κακό επίπεδο μέχρι πριν... 4 ώρες”!

Τον λόγο παίρνει ο Ντόναλντ Τραμπ

Έδωσε συγχαρητήρια στον Πούτιν για τη διοργάνωση του Μουντιάλ και όπως είπε "ήταν η καλύτερη που έγινε ποτέ και η ομάδα σας τα πήγε πολύ καλά".

Πούτιν

"Οι συνομιλίες μας αντικατοπτρίζουν την επιθυμία μας για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, υπογράμμισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Διανύουμε μια δύσκολη περίοδο στις μεταξύ μας σχέσεις, επισήμανε ο Ρώσος πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι για αυτές τις δυσκολίες κι ότι ο Ψυχρός Πόλεμος έχει τελειώσει.

Αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις όπως η τρομοκρατία, τα παγκόσμια οικονομικά προβλήματα, σημείωσε ο ίδιος.

Ο Τραμπ έκλεισε το μάτι στον Πούτιν!

Οι περισσότεροι ξένοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν την συνάντηση κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι βέβαιοι ότι είδαν τον Αμερικανό πρόεδρο να κλείνει το μάτι στο Ρώσο ομόλογο του, πριν την έναρξη της συνάντησης τους στο Ελσίνκι, παρότι μερικοί συνάδελφοι τους δεν είχαν την ίδια βεβαιότητα.

Η στιγμή που προκάλεσε τις συζητήσεις στο κέντρο τύπου, στο οποίο έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες δημοσιογράφοι απ’ όλο τον κόσμο, ήταν εκείνη όταν ο Πούτιν και ο Τραμπ εμφανίσθηκαν ενώπιον των δημοσιογράφων για να κάνουν τις πρώτες τους δηλώσεις πριν την έναρξη των τετ-α-τετ συνομιλιών τους στο προεδρικό μέγαρο του Ελσίνκι. Στο πλάνο της κάμερας στο οποίο απεικονίζεται την εμφάνιση τους αυτή, φαίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος , ενώ κάθεται στα δεξιά του Πούτιν, στρέφει κάποια στιγμή το βλέμμα του προς τον Ρώσο πρόεδρο και μοιάζει σαν να του κλείνει το μάτι.

Μια πρόχειρη δημοσκόπηση που έκανε ο ανταποκριτής του ρωσικού πρακτορείου TASS μεταξύ των δημοσιογράφων που καλύπτουν την συνάντηση, έδειξε ότι οι περισσότεροι δεν αμφιβάλλουν για το ότι ο Τραμπ έκλεισε το μάτι στον Πούτιν, αν και υπήρξαν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι τους που εξέφρασαν τις αμφιβολίες για το αν όντως ο Τράμπ έκλεισε το μάτι στον Πούτιν.

Τα πρώτα λόγια του Πούτιν

"Οι συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν ειλικρινείς και χρήσιμες".

Τον λόγο πήρε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν

Άρχισε η συνέντευξη Τύπου Τραμπ - Πούτιν

Σαν μια πολύ καλή αρχή χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ελπίζω σε μια εξαιρετική σχέση» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ ο Πούτιν αρκέστηκε να μειδιάσει, ερωτηθείς στις κατηγορίες για εμπλοκή της Ρωσίας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τη σύντομη αυτή δήλωση ενώπιον δημοσιογράφων στο Ελσίνκι, ενώ βρισκόταν στο τραπέζι της συνεδρίασης και περιβαλλόταν από ανώτατους αξιωματούχους κατά την έναρξη του "γεύματος εργασίας" μετά τη δίωρη κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες παρουσία μόνο των διερμηνέων τους.

Ολοκληρώθηκε γύρω στις 16.30 το απόγευμα η κατ'ιδίαν συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στο Ελσίνκι.Οι συνομιλίες διήρκεσαν περισσότερο απ’ ό,τι είχε προγραμματιστεί, περίπου δυο ώρες.

Σημειώνεται ότι η δίωρη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες ήταν κεκλεισμένων των θυρών, παρουσία μόνο των διερμηνέων τους.

Νωρίτερα, πρι την έναρξη της συνάντησης ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε μπροστά στις κάμερες ότι η συνάντηση με τη Ρωσία είναι «καλό και όχι κακό πράγμα». «Το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε πολλά καλά πράγματα για να μιλήσουμε», δήλωσε ο Τραμπ αφού προηγουμένως επαίνεσε τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου από τη Ρωσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι ελπίζει σε μια «εξαιρετική σχέση» με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. «Πιστεύω πραγματικά ότι ο κόσμος θέλει να μας δει να προχωρήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι δυο άνδρες θα συνομιλήσουν για «όλα, από το εμπόριο μέχρι στρατιωτικά ζητήματα και τους πυραύλους στην Κίνα. Θα μιλήσουμε λίγο και για την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ.

Από την πλευρά του o Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε απευθυνόμενος στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι «ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον» και πρότεινε να συζητήσουν και δύσκολα πολυεθνικά ζητήματα. «Υπάρχουν αρκετά από αυτά τα ζητήματα για εμάς ώστε να αρχίσουμε να τους δίνουμε προσοχή», σημείωσε ο ρώσος πρόεδρος.

JUST IN: After meeting with President Putin for more than two hours, President Trump says summit is a "very good start for everybody." https://t.co/d78lF0GlCt pic.twitter.com/RZapoZWt2T