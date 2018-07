Ο Τραμπ δεν σεβάστηκε το βασιλικό πρωτόκολλο και η Ελισάβετ τον εκδικήθηκε!

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε (ξανά) χαμό, αυτή τη φορά για το σπάσιμο του πρωτοκόλλου, κατά τη συνάντηση του με τη βασίλισσα Ελισάβετ, το απόγευμα της Παρασκευής (13.07.2018), στο κάστρο του Γουίνδσορ.



Βρετανικά ΜΜΕ, αλλά και εκατομμύρια χρήστες στα social media, σχολιάζουν την… απρεπή συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου απέναντι στην 92χρονη βασίλισσα, άλλοτε με χιουμοριστικό τρόπο και άλλοτε εκφράζοντας την οργή τους.



Μία φωτογραφία από τη συνάντηση, και μάλιστα από το εσωτερικό του πύργου του Γουίνδσορ, είναι αυτή, στην οποία έχουν επικεντρωθεί τόσο οι Βρετανοί δημοσιογράφοι, όσο και οι χρήστες του Twitter και του Facebook. Με μια πρώτη ματιά, πολλοί δεν θα καταλάβουν το λόγο που πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτή την εικόνα. Αν, όμως, παρατηρήσουν καλύτερα, θα δουν ότι στο σημείο που στέκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ακριβώς δίπλα του βρίσκεται ένα… μπολάκι σκύλου!

Η επιλογή να στηθεί το προεδρικό ζεύγος εκεί για τη φωτογράφιση, ερμηνεύεται από πολλούς ως η «εκδίκηση» της βασίλισσας Ελισάβετ για το σπάσιμο του πρωτοκόλλου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.



Το προεδρικό ζεύγος βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13.07.2018) στο κάστρο του Γουίνδσορ, όπου ήπιαν τσάι μαζί με την 92χρονη βασίλισσα, η οποία τους υποδέχτηκε ντυμένη στα μπλε.



Το… κλήμα ήταν στραβό, πριν καν φτάσουν οι Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ. Κι αυτό, διότι την έστησαν 12 λεπτά -πού να μην έφταναν και με ελικόπτερο- με την 92χρονη βασίλισσα να περιμένει στην αυλή του Πύργου, κάτω από μία τέντα, κοιτώντας δύο φορές το ρολόι της.

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ φτάνουν στο κάστρο του Γουίνδσορ, όπου η βασίλισσα Ελισάβετ τους υποδέχθηκε χαμογελαστή. Και είναι η στιγμή που γίνεται χαμός στα social media, αλλά και στους ρεπόρτερ του Παλατιού, καθώς ούτε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ούτε η Πρώτη Κυρία έκαναν υπόκλιση στη βασίλισσα.

Μετά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων και την επιθεώρηση της φρουράς κατευθύνθηκαν όλοι στο εσωτερικό του πύργου, για να πάρουν τσάι.



Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να είναι… στον κόσμο του και περπατά, αδιαφορώντας για το πού βρίσκεται η βασίλισσα Ελισάβετ! Ο Αμερικανός πρόεδρος αντιλαμβάνεται κάποια στιγμή ότι δεν είναι δίπλα του και την ψάχνει, την ώρα που η 92χρονη έχει μείνει πίσω και του δείχνει τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει!





Η συνάντηση ολοκληρώθηκε ύστερα από 48 λεπτά, με τους ρεπόρτερ του παλατιού να σχολιάζουν πως κράτησε 17 λεπτά παραπάνω από όσο προέβλεπε το πρόγραμμα.



Στη συνέχεια, το προεδρικό ζεύγος αποχώρησε με προορισμό τη Σκωτία, όπου θα περάσει το Σαββατοκύριακο.

Η άφιξη του ζεύγους Τραμπ στο κάστρο του Γουίνδσορ

