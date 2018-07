Ο Τραμπ στο Λονδίνο: Διαδηλώσεις, επικρίσεις και εκνευρισμός

Πριν αναχωρήσει από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ζητώντας για μια ακόμη φορά σε έντονο ύφος από τους εταίρους του να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, ο Ντόναλντ Τραμπ επέφερε το πρώτο πλήγμα στην Τερέζα Μέι, λέγοντας: «Νομίζω ότι η συμφωνία που πάει να κλείσει δεν είναι η συμφωνία που ψήφισε ο (βρετανικός) λαός, δεν είναι η συμφωνία για την οποία έγινε το δημοψήφισμα».

«Αν κλείσουν αυτή τη συμφωνία, θα διαπραγματευόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να διαπραγματευόμαστε με το Ηνωμένο Βασίλειο», τόνισε ο Τραμπ μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Sun, την ώρα που η Μέι ήπλιζε να εκμεταλλευθεί την επίσημη επίσκεψή του στη Βρετανία για να προχωρήσει τις συζητήσεις για τη σύναψη μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ μόλις η χώρα της αποχωρήσει από την ΕΕ τον Μάρτιο του 2019.

«Μάλλον αυτό θα σκοτώσει τη συμφωνία» με τις ΗΠΑ, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος που έφτασε χθες το βράδυ στη Βρετανία.

Λίγες ώρες μετά, η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι δήλωσε, μέσω εκπροσώπου της, πως ανυπομονεί να κάτσει με τον Ντόναλντ Τραμπ και να του εξηγήσει τη θέση της στις διαπραγματεύσεις για το Brexit, απαντώντας έτσι στις επικρίσεις Τραμπ.

Τα νέα σχόλια του Τραμπ αποτελούν πλήγμα για τη Μέι, η οποία χθες εξήρε τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. ΗΠΑ και Βρετανία δεν είναι απλώς «οι πιο στενοί σύμμαχοι, αλλά και οι πιο καλοί φίλοι», τόνισε καθώς υποδεχόταν τον Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια για ένα δείπνο στο ανάκτορο Μπλενχάιμ παρουσία πολλών εκπροσώπων του οικονομικού τομέα.

Από την Ουάσινγκτον η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Σάρα Σάντερς προσπάθησε να υποβαθμίσει τις δηλώσεις του Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «συμπαθεί και σέβεται πολύ» τη Μέι. «Στη συνέντευξή του δήλωσε ότι είναι “πολύ συμπαθητική” και δεν έχει πει ποτέ κάτι κακό εναντίον της».

Το σχέδιο της Μέι, το οποίο πρότεινε και στις Βρυξέλλες, προβλέπει τη διατήρηση στενών σχέσεων με την ΕΕ αναφορικά με το εμπόριο αγαθών, αλλά και τη δημιουργία μιας «ζώνης ελεύθερου εμπορίου» στην οποία θα ισχύουν όλοι οι κοινοί κανόνες για το εμπόριο αγαθών και των αγροδιατριοφικό τομέα.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για τη Sun

Κατά τη διάρκεια της σύντομης δήλωσής του μπροστά στις κάμερες, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για δυο πολύ παραγωγικές μέρες και έκρινε ότι στο δείπνο της Πέμπτης εκείνος και η Τερέζα Μέι δεν είχαν αναπτύξει ποτέ άλλοτε τόσο παραγωγική σχέση όσο χθες βράδυ. "Μιλήσαμε για μια ώρα, για μιάμιση ώρα. Ήταν πραγματικά κάτι.

Σήμερα θα μιλήσουμε για εμπόριο και θέματα στρατιωτικής συνεργασίας. Είδαμε κάποια απίθανα πράγματα κατά της τρομοκρατίας που γίνονται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ. Αυτή η σχέση είναι πολύ πολύ δυνατή. Έχουμε καλή πολύ καλή σχέση. Θα δώσουμε και συνέντευξη Τύπου σε λίγο και θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις τότε. Τώρα θα συζητήσουμε θέματα που γίνονται στη Μέση Ανατολή και αλλού".

Πάντως, όταν ένας από τους δημοσιογράφους του ζήτησε σχόλιο για όσα είπε στη Sun, ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε ξανά να απαντήσει.

