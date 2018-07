Ταϊλάνδη: Οι 12 μικροί ήρωες τα κατάφεραν και βγήκαν σώοι από τη σπηλιά

Αίσιο τέλος είχε η πολυημερη περιπέτεια μιας παιδικής ομάδας ποδοσφαίρου από την Ταϊλάνδη. Με κομμένη την ανάσα ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθούσε τις εξελίξεις στην Ταϊλάνδη και τις δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης των 12 μικρών αγοριών, που παγιδεύτηκαν μαζί με τον 25χρονο προπονητή τους επί 18 μέρες στο σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ στην επαρχία Τσιανγκ Ράι.

Οι μικροί ήρωες τα κατάφεραν και βγήκαν σώοι από τη σπηλιά με τη συμβολή πάνω από 1000 ανθρώπων, οι οποίοι εργάστηκαν μαζί 24 ώρες το 24ωρο για να φέρουν εις πέρας την αποστολή που τους είχε ανατεθεί.

ΒΙΝΤΕΟ που κόβει την ανάσα μέσα από το σπήλαιο-λαβύρινθο



Τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών στο σπήλαιο της Ταϊλάνδης δείχνει ένα νέο βίντεο που αναρτήθηκε στο twitter. Πρόκειται για ένα βίντεο που κόβει την ανάσα, καθώς φανερώνει τον τεράστιο κίνδυνο που αντιμετώπιζαν κάθε στιγμή οι δύτες.



Στενά περάσματα και κοφτεροί βράχοι συνέθεταν το περιβάλλον του σπηλαίου που έφτασε στα όρια τους διασώστες, που κατάφεραν όμως να απεγκλωβίσουν τα παιδιά και τον προπονητή τους.



Δείτε το βίντεο



Divers in the caves.. to save the Thai football team youngsters.. Bravo !#ThailandCaveRescue pic.twitter.com/6fhAwLT1YL

Τα ονόματα των παιδιών και οι ηλικίες τους



Chanin Wiboonroongrueng, 11

Duangpetch Phromthep, 14

Phornchid Kamluang, 16

Prachuck Sutham, 14

Somphong Jaiwong, 13

Peerapat Sompiengjai, 16

Ekkarat Wongsookchan, 14

Panumart Saengdee, ηλικία unknow

Pipat Phothai, 15

Nattawoot Thakamsai, 14

Adul Samon, 14; Mongkol Boonpium, 13



Ποια ήταν τα παιδιά και ο προπονητής τους



Τα παιδιά, ηλικίας 11 έως 16 ετών και ο προπονητής τους, προέρχονται από την ομάδα ποδοσφαίρου Wild Boars.



Ο 25χρονος προπονητής ποδοσφαίρου είναι ο Ekkapol Chantawong.



Συγκίνηση και πανηγυρισμοί μετά τη διάσωση των 12 αγοριών

Αυτοκίνητα που κορνάρουν παρατεταμένα και βίντεο selfie σε ζωντανή μετάδοση: ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν στην πόλη Τσιάνγκ Ράι στη βόρεια Ταϊλάνδη αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές, μετά τη διάσωση των 12 αγοριών και του προπονητή τους από το δαιδαλώδες δίκτυο των σπηλαίων.



Η δραματική επιχείρηση απεγκλωβισμού στέφθηκε με επιτυχία σηματοδοτώντας το τέλος ενός μαρτυρίου που διήρκησε δύο και πλέον εβδομάδες. Ξεκίνησε όταν η ομάδα των «Wild Boars»- οι Αγριόχοιροι και ο προπονητής τους – παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό του πλημμυρισμένου σπηλαίου Ταμ Λουάνγκ στα σύνορα με την Μιανμάρ την 23η Ιουνίου.



«Πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή μου. Είναι κάτι που θα θυμάμαι για πάντα» δήλωσε, εμφανώς συγκινημένος, ο Ρασαπόλ Νγκαμγκραμπουάν, ένας αξιωματούχος στο περιφερειακό γραφείο τύπου της Τσιάνγκ Ράι.



«Υπήρξαν στιγμές που έκλαψα» πρόσθεσε. «Είμαι ευτυχισμένος. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βλέπω όλους τους ανθρώπους της Ταϊλάνδης να αγαπούν ο ένας τον άλλο».



Πράγματι, οι Ταϊλανδέζοι «κόλλησαν» μπροστά από τις τηλεοράσεις και τις οθόνες των υπολογιστών, δεν άφησαν στιγμή τα κινητά τηλέφωνα παρακολουθώντας με κομμένη την ανάσα κάθε δραματική τροπή σε αυτή τη συγκλονιστική ιστορία, όπως άλλωστε και εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως.



Σήμερα, οι πολίτες της χώρας κατέκλυσαν τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να διατρανώσουν τον ενθουσιασμό τους με hashtag όπως #Hooyah, μια λέξη που χρησιμοποιείται από το πολεμικό ναυτικό για την ανύψωση του ηθικού των στελεχών του, όπως κι ετικέτες όπως #Heroes (Ήρωες) και #Thankyou (Σας ευχαριστούμε).



«Είστε οι ήρωές μας!» έγραψαν ορισμένοι σε λεζάντες κάτω από σκίτσα που ανήρτησαν όπου απεικονίζονται τα αγόρια και ο προπονητής τους μαζί με δεκάδες διασώστες, εθελοντές και στρατιωτικό προσωπικό.



Χθες, ο πρωθυπουργός Πράγιουτ Τσαν-ότσα δήλωσε ότι θα διοργανώσει μια γιορτή για όλους εκείνους που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης.



«Θα παραθέσουμε ένα γεύμα για όλους» είπε ο Πράγιουτ.



«Δεν είμαστε βέβαιοι εάν μιλάμε για ένα θαύμα, ένα επιστημονικό επίτευγμα ή κάτι άλλο. Και οι 13 Wild Boars βγήκαν από το σπήλαιο» έγραψε η μονάδα SEAL του πολεμικού ναυτικού λεπτά μετά τη διάσωση.



Την ίδια ώρα, η βρετανική ποδοσφαιρική ομάδα Manchester United ανήρτησε μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter όπου τονίζει την ανακούφιση που ένιωσαν οι συντελεστές της όταν έμαθαν ότι οι 13 είναι πλέον ασφαλείς, ενώ προσκάλεσε την ομάδα και τους διασώστες της να επισκεφθούν το γήπεδο Old Trafford.



Πως και γιατί μπήκαν στην σπηλιά



Τα παιδιά και ο προπονητής τους μπήκαν στην σπηλιά Tham Luang, στην επαρχία Τσιανγκ Ράι, στις 23 Ιουνίου.



Ένας ολλανδός δύτης, ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας των εργαζομένων διάσωσης που βρήκαν τα αγόρια, δήλωσε στο Sky News ότι συμμετείχαν σε κάποιο τελετουργικό.



Τα αγόρια είχαν αφήσει τα ποδήλατά τους, σακίδια και παπούτσια έξω από το συγκρότημα "πριν μπουν στην σπηλιά.



Πως παγιδεύτηκαν στη σπηλιά και πως βρέθηκαν



Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και συγκεκριμένα λόγω των βροχών, η σπηλιά πλημμύρισε, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν υπόγεια.



Ωστόσο, υπήρχε σημάδι έξω από τη σπηλιά που προειδοποιούσε τους επισκέπτες για τις πιθανές πλημμύρες.



Τα ίχνη της ομάδας χάθηκαν εκεί όπου άφησαν τα ποδήλατα και τα σακίδια τους και καθώς δεν έδιναν σημεία ζωής, οι οικείοι τους άρχισαν να ανησυχούν.



Πέρασαν αρκετές μέρες αναζήτησής τους από τους συγγενείς τους, συνεργεία διάσωσης αλλά και πολίτες οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν.



Όσο περνούσαν οι μέρες, τόσο περισσότερο κορυφωνόταν η αγωνία για τη ζωή τους.



Τα παιδιά και ο προπονητής τους βρέθηκαν τελικά ζωντανοί από διασώστες δύτες τη Δευτέρα, 2 Ιουλίου, μετά από 9 μέρες αναζήτησης και αγωνίας.



Οι 13 ήταν πεινασμένοι και ταλαιπωρημένοι, αλλά σε καλή κατάσταση, παρόλο που είχαν περάσει εννέα μέρες μέσα στη σπηλιά.



Η Sura Jeetwatee, μία γιατρός της ομάδας διάσωσης, δήλωσε ότι η ομάδα επέζησε με το πόσιμο νερό που στάζει από τους σταλακτιτικούς σχηματισμούς