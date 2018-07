Συντριβή αεροσκάφους στην Νότια Αφρική. 19 τραυματίες

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος κατέπεσε σήμερα το απόγευμα έξω από την Πρετόρια της Νότιας Αφρικής.



«Έχουμε 19 τραυματίες, ορισμένους ελαφρά, κάποιους άλλους πιο σοβαρά, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν νεκροί», είπε ο Ράσελ Μάιρινγκ, ο εκπρόσωπος της ιδιωτικής υπηρεσίας ασθενοφόρων ER24.



Το αεροπλάνο που ανήκε στην εταιρεία Martin’s Air Charter (MAC) συνετρίβη σε ένα χωράφι, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Το αεροπλάνο, ο τύπος του οποίου δεν έχει διευκρινιστεί, κόπηκε στα δύο.



Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες, μετέδωσαν ότι το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο του Βόντερμπρουμ, στην πρωτεύουσα της Νότιας Αφρικής.



«Μπορώ μόνο να επιβεβαιώσω ότι ένα αεροπλάνο συνετρίβη στον δρόμο του Μολότο» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος του δήμου, ο Γιόχαν Πίτερσεν.

Plane crashes next to Moloto Road in Pretoria East https://t.co/fmZMtVeoOd #ArriveAlive #PlaneCrash @firstgroup_FRT pic.twitter.com/iqvqSr4n7k