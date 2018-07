Συντριβή αεροσκάφους στη Νότια Αφρική - Οι επιβάτες βγήκαν μέσα από τα συντρίμμια

Κατέπεσε αεροσκάφος σήμερα το απόγευμα έξω από την Πρετόρια της Νότιας Αφρικής. Οι επιβάτες κατάφεραν να βγουν από τα συντίμια.

Ένας από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί, επιβεβαίωσε ο Ράσελ Μάιρινγκ, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας ER24.

Η υπηρεσία αυτή ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Twitter φωτογραφίες των επιβατών που απομακρύνονται από το αεροσκάφος, το οποίο έχει συντριβεί σε ένα χωράφι

BREAKING: A charter airplane has crashed in Pretoria near Moloto Rd, near Wonderboom airport no casualties reported but emergency services at scene.The aircraft is a Dutch cargo MAC Martin's Air Charter owned by Air France-KLM#PlaneCrash #AircraftCrash#MartinsAirCharter pic.twitter.com/HnsHnZ0wF3