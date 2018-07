Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση απεγκλωβισμού στο σπήλαιο στην Ταϊλάνδη!

Ο προπονητής και τα 12 παιδιά διασώθηκαν και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από τοπικά ΜΜΕ.

Thai Cave Rescue: Three more rescued tonight. 11 out of the cave. One boy and the coach on their way to the cave entry. Live coverage on @Channel7 at 10pm with @michaelusher, @ChrisReason7 & @MaxFutcher. #ThamLuang #7News pic.twitter.com/4txaQYIXYg — 7 News Sydney (@7NewsSydney) 10 Ιουλίου 2018

Από την ώρα που βγάζουν τα παιδιά από την σπηλιά μέχρι την στιγμή που θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο περνάει αρκετός χρόνος από τους δίνουν τις πρώτες βοήθειες στο αυτοσχέδιο νοσοκομείο που έχει στηθεί. Πριν από λίγο αναχώρησε για το ελικοδρόμιο το ασθενοφόρο.

UPDATE at 5:54pm: Ambulance with the 9th boy has just left the cave. Believed to be going to the helicopter.



RT @kowit_ThaiPBS: ออกมาแล้วหมูป่าคนที่ 9 #ThamLuang #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน #ถ้ำหลวง #Thailand #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/Bi6BQJmNnn — Richard Barrow in Thailand (@RichardBarrow) 10 Ιουλίου 2018

Απεγκλωβίστηκαν όλοι από το σπήλαιο στην Ταϊλάνδη σύμφωνα με το Sputnik

BREAKING: Last of footballers trapped in Thai cave, their coach rescued - reports https://t.co/MxuAIQlOri #ThailandCaveRescue pic.twitter.com/yGir9fNwW0 — Sputnik (@SputnikInt) 10 Ιουλίου 2018

Η τελευταία επιχείρηση διάσωσης, ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα.

Τα οκτώ αγόρια που απομακρύνθηκαν τις δύο προηγούμενες μέρες από τη σπηλιά βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο νοσοκομείο της Τσιάνγκ Ράι με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς πυρετό και σε πλήρη διαύγεια.

Ένα ασθενοφόρο εμφανίζεται στην είσοδο της σπηλιάς, γεγονός που συνηγορεί με την έξοδο του 12ου και τελευταίου παιδιού. Μένει ο προπονητής.

13:54 Επιβεβαιώνεται η έξοδος του 12ου παιδιού.

Λίγο μετά τη 13:00 ώρα Ελλάδος, απεγκλωβίστηκε σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και το 11ο παιδί!

Eleventh person rescued from Thai cave on third day of operation https://t.co/A4LLPGbHrN — Reuters Top News (@Reuters) 10 Ιουλίου 2018

Μέσα της Ταϊλάνδης ενημερώνουν πως το 11ο παιδί ήταν ο μικρότερος σε ηλικία, παίκτης των "Αγριόχοιρων", ο 11χρονος που έχει το παρατσούκλι "Τιτάνας".

12:37 Mόλις βγήκε από την σπηλιά και το 10ο παιδί, σύμφωνα με το Reuters

Reuters reporting TENTH person seen carried out from #thamluangcave. If confirmed, there are just three Wild Boar team members of the original 13 still to emerge from the cave, followed by the courageous army medic and 3 NavySEALS who have stuck with these boys thru their ordeal https://t.co/w0D702aEhq — amanda hodge (@hodgeamanda) 10 Ιουλίου 2018

Στις 12:04 ώρα Ελλάδος επιβεβαιώθηκε η έξοδος του 9ου παιδιού. Σύμφωνα με πηγή που είναι στο χώρο, κοντά στην έξοδο όντως είναι το 10ο.

UPDATE: According to on field sources. There is some moment at the Entrance of cave. Which Means 10th BOY is also out. My God this is MIRACLE. #ThaiCaveResue #ThailandCaveRescue



God bless them all. — Piyush Bhansali (@piyushbhansali) 10 Ιουλίου 2018

Ταϊλάνδη: Ποια είναι η κατάσταση των παιδιών που διασώθηκαν. Ο όρκος των γονέων

Συνεχίζεται η επιχείρηση για ένα ακόμα παιδί και τον προπονητή τους.

Η τρίτη φάση της επιχείρησης διάσωσης στον λαβύρινθο μισοπλημμυρισμένων σπηλαίων στη βόρεια Ταϊλάνδη, με σκοπό να βγουν τα εναπομείναντα αγόρια και ο προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου τους, άρχισε νωρίτερα σήμερα, γνωστοποίησε ο επικεφαλής της αποστολής διάσωσης.

Ο Ναρονγκσάκ Οσοτανακόρν διευκρίνισε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων ότι η νέα φάση της επιχείρησης, που η αποστολή ελπίζει πως θα είναι και η τελευταία, άρχισε περί τις 10:08 τοπική ώρα (στις 06:08 ώρα Ελλάδας).

Δείτε σε βίντεο τις προσπάθειες που καταβάλουν οι διασώστες

See the sort of risks the British divers are taking to reach the Thai children. You can imagine how dangerous it is for the kids to come out through the same route. #thaicaverescue #ThamLuang #Thailandcave #ThaiCave #ThailandCaveRescue #ThaiCaveRescue live pic.twitter.com/q3fwHuJFv3 — Sanjay Mahawar (@skmahawar) 10 Ιουλίου 2018

Στην Ταϊλάνδη ο Έλον Μασκ με το μίνι υποβρύχιό του για να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό

Ταϊλάνδη: Ναρκωμένα βγήκαν τα 8 παιδιά από το σπήλαιο! Γιατί τα απομόνωσαν

Όλα εξαρτώνται από τον «θεό της βροχής»

Τα 8 από τα 12 αγόρια που παγιδεύτηκαν στους σε έναν λαβύρινθο πλημμυρισμένων σπηλαίων στη βόρεια Ταϊλάνδη διασώθηκαν κι είναι πλέον ασφαλή, όπως γνωστοποίησαν οι αρχές, προσθέτοντας, ότι ο καιρός θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για την έναρξη των επιχειρήσεων διάσωσης των υπολοίπων.

Η επιχείρηση που ξεκίνησε χθες ισοδυναμεί για τις αρχές με έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται αυτήν την εβδομάδα, που θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν εκ νέου τις σήραγγες με ταχείς ρυθμούς.

Η ομάδα των ξένων δυτών και των ανδρών των ειδικών δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού της Ταϊλάνδης κατεύθυνε τέσσερα αγόρια την Κυριακή και άλλα τέσσερα σήμερα μέσω των στενών, πλημμυρισμένων καναλιών από το εσωτερικό του σπηλαίου Ταμ Λουάνγκ, όπου βρίσκονταν εγκλωβισμένα εδώ και δύο εβδομάδες, στην επιφάνεια της γης.

«Και τα τέσσερα αγόρια έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όλα τους είναι ασφαλή» δήλωσε ο επικεφαλής των επιχειρήσεων διάσωσης Ναρονγκσάκ Οσοτανακόρν, σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στα παιδιά που διασώθηκαν σήμερα.

Ερωτηθείς εάν οι εναπομείναντες τέσσερις μικροί ποδοσφαιριστές και ο προπονητής τους θα διασωθούν όλοι μαζί στην επόμενη επιχείρηση, ο ίδιος απάντησε: «Εξαρτάται από το σχέδιο… Εμείς έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο για τέσσερις ανθρώπους επομένως εάν θέλουν να βγάλουν πέντε στην επιφάνεια (την ίδια ώρα), τότε πρέπει να αλλάξουμε το σχέδιο».

Η επιχείρηση της Δευτέρας διεξήχθη ομαλότερα σε σύγκριση με την Κυριακή και διήρκησε δύο ώρες λιγότερο καθώς οι διασώστες είχαν εξασκηθεί στις απαιτούμενες ενέργειες, όπως εξήγησε ο αξιωματούχος.

Ωστόσο, ο ίδιος συμπλήρωσε ότι οι ομάδες διάσωσης ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερες από 20 ώρες, για να σχεδιάσουν εκ νέου την επιχείρηση και να ανεφοδιάσουν τις μπουκάλες με το οξυγόνο.

Κατόπιν, όλα εξαρτώνται από τον καιρό και το ενδεχόμενο νέων ισχυρών βροχοπτώσεων.

«Όπως όλοι μας αναφέραμε, το βασικό είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερες από 20 ώρες για να προετοιμαστούμε» είπε ο Νάρονγκσακ.

«Και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Εάν ο θεός της βροχής μας βοηθήσει, τότε πιθανόν θα μπορούμε να εργαστούμε ταχέως. Όμως, εάν ο θεός της βροχής δεν βοηθήσει, τότε θα είναι δύσκολο».

Ο πρωθυπουργός Πραγιούτ Τσαν-ότσα επισκέφθηκε το σπήλαιο για να επιθεωρήσει τις επιχειρήσεις.

It takes the helicopter only 20 minutes to fly from near the cave to Chiang Rai. Then it’s only 700 meters to the hospital #ThamLuang #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน #ถ้ำหลวง #Thailand #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/0ZaoKmphYR — Richard Barrow in Thailand (@RichardBarrow) 9 Ιουλίου 2018

Τα παιδιά που διασώθηκαν από το σπήλαιο νοσηλεύονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο νοσοκομείο της Τσιάνγκ Ράι και σύμφωνα με τους γιατρούς είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς πυρετό και σε πλήρη διαύγεια.

Μάλιστα οι γιατροί του νοσοκομείου δήλωσαν ότι τα πρώτα τέσσερα παιδιά που απεγκλωβίστηκαν από το σπήλαιο συνάντησαν τους γονείς τους και πιθανόν το ίδιο να συμβεί και με τα επόμενα τέσσερα σήμερα.

Πάντως η συνάντηση έγινε από απόσταση, με ένα τζάμι να χωρίζει τους γονείς από τα παιδιά, ώστε να μην υπάρξει οποιοσδήποτε κίνδυνος για την εύθραυστη υγεία των παιδιών.

Τα παιδιά που έχουν διασωθεί είναι ηλικίας 12 – 16 ετών, ενώ μέσα στο σπήλαιο παραμένει εγκλωβισμένο το νεαρότερο μέλος της ομάδας, ο 11χρονος Chanin Wiboonrungueng.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα τέσσερα πρώτα παιδιά ζήτησαν και έφαγαν το πρωί της Τρίτης ψωμί και σοκολάτα, ενώ στα δωμάτια όπου νοσηλεύονται υπάρχουν τηλεοράσεις, οι οποίες όμως ακόμα δεν παίζουν για να μην επηρεαστεί η διανοητική κατάσταση των παιδιών.

Επίσης, τα οχτώ αγόρια φορούν προληπτικά γυαλιά ηλίου, καθώς βρίσκονταν πολλές μέρες κάτω από τη γη.