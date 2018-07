Ταϊλάνδη Live: Οκτώ τα παιδί που έχουν διασωθεί από το σπήλαιο. Λεπτό προς λεπτό η δραματική διάσωση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη φάση της επιχείρησης διάσωσης των 8 παιδιών και του προπονητή τους, που παραμένουν εγκλωβισμένοι για περισσότερες από 2 εβδομάδες στο σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ στην Ταϊλάνδη.

Συνεχίζεται η διάσωση τψων εγκλωβισμένων παιδιών στο σπήλαιο ακόμη ένα παιδί έχει διασωθεί ανεβάζοντας τον αριθμό στα οκτώ

Ακόμη ένα παιδί διασώθηκε μέσα από το σπήλαιο και έτσι 7 παιδιά μέχρι στιγμής έχουν βγει. Μέσα είναι ακόμη 5 παιδιά και ο προπονητής του

Σύμφωνα με τον Guardian απεγκλωβίστηκε και έκτο παιδί.

Νωρίτερα οι διασώστες μετέφεραν με φορείο σε ασθενοφόρο το πρώτο από τα υπόλοιπα οκτώ παιδιά που παρέμεναν εγκλωβισμένα στο πλημμυρισμένο σπήλαιο της Ταϊλάνδης, όπως δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Η δεύτερη φάση της επιχείρησης απεγκλωβισμού των 12 παιδιών και του προπονητή τους από το πλημμυρισμένο συγκρότημα σπηλαίων Ταμ Λουάνγκ της Ταϊλάνδης ξεκίνησε σήμερα στις 11πμ τοπική ώρα, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αποστολής Ναρονγκσάκ Οσοτανακόρν.

Παρακολουθήστε live

Πληροφορίες για απεγκλωβισμό και 6ου παιδιού από το σπήλαιο!

Can confirm sixth boy is now out #thamluangcave — michael safi (@safimichael) 9 Ιουλίου 2018

BREAKING: I am now hearing a SIXTH boy has left the #thamluang cave and is being treated by medics at the field hospital #thaicaverescue — James Massola (@jamesmassola) 9 Ιουλίου 2018

Στις 12:51 ώρας Ελλάδας βγήκε το πέμπτο παιδί από την σπηλιά, όπως μετέδωσε πρώτο το CNN ενώ άλλα τρία έχουν ήδη περάσει το επίπεδο τρία και οδεύουν στην ελευθερία τους.

Ταϊλάνδη: Τα παιδιά ήταν ναρκωμένα στον απεγκλωβισμό τους

Στα ύψη είναι σήμερα η αγωνία για την τύχη των 8 παιδιών και του προπονητή τους που βρίσκονται ακόμα εγκλωβισμένα σε σπηλιά στην Ταϊλάνδη μετά τον απεγκλωβισμό των πρώτων τεσσάρων παιδιών.

Χθες την ώρα που βγήκαν τα πρώτα παιδιά έξω εκτυλίχθηκαν συγκλονιστικές στιγμές. Οι διασωθέντες έπεσαν στην αγκαλιά των δυτών που τους έσωσαν, ενώ στη συνέχεια ειδικές ομάδες μετέφεραν τα παιδιά με φορεία στα ελικόπτερα που θα τα μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Αυτά είναι τα παιδιά που απεγκλωβίστηκαν από την σπηλιά στην Ταϊλάνδη

Η επιχείρηση της Κυριακής κατά την οποία ελευθερώθηκαν 4 παιδιά ολοκληρώθηκε στις 15:47 ώρα Ελλάδος (19:47 τοπική) και διήρκεσε περίπου εννέα ώρες. Ωστόσο λόγω της δύσης του Ηλίου αλλά και των καιρικών συνθηκών έγινε μία διακοπή προκειμένου η επιχείρηση να ξεκινήσει ξανά με το πρώτο φως της ημέρας.

Η επιχείρηση κράτησε περίπου 8 ώρες, κατά πολύ λιγότερο από αυτό που αναμενόταν, και τα τέσσερα παιδιά που βγήκαν είναι καλά στην υγεία τους.

Τα παιδιά, σύμφωνα με διεθνή και τοπικά ΜΜΕ έχουν ήδη μεταφερθεί στο κοντινότερο νοσοκομείο. Εικόνες δείχνουν ελικόπτερα να προσγειώνονται και ασθενοφόρα να φτάνουν στο νοσοκομείο της επαρχίας.

Τώρα άλλοι 8 έφηβοι και ο προπονητής, ο οποίος είναι πολύ αδύναμος όπως είπαν οι διασώστες, περιμένουν τη σειρά τους για να αφήσουν πίσω τους για πάντα το σκοτεινό σπήλαιο και να δουν ξανά το φως της μέρας.

The latest picture from the Thailand cave rescue - the first two boys have now been rescued pic.twitter.com/LJNNZZBOYv

— Sky News (@SkyNews) 8 Ιουλίου 2018

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της επιχείρησης

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την επιχείρηση διάσωσης των τεσσάρων παιδιών.

Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 10 το πρωί, τοπική ώρα. Δέκα δύτες ξεκίνησε το ταξίδι των 3,2 χιλιομέτρων μέχρι το σημείο που είχαν εγκλωβιστεί τα παιδιά και ο προπονητής. Το απόγευμα ενισχύθηκαν με άλλους τρεις δύτες και ένα συνεργείο διάσωσης, προκειμένου να κατασκευαστεί ένα δίκτυο από σκοινιά, τα οποία θα χρησίμευσαν για τη μεταφορά των παιδιών.

Το πλέον αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι ο σχεδιασμός που έγινε για τον εξοπλισμό των παιδιών. Κάθε παιδί θα φορούσε μία μάσκα κατάδυσης, κράνος, στολή κατάδυσης και μπότες. Κάθε παιδί συνοδευόταν από δύο δύτες. Ο πρώτος είχε επωμιστεί την ευθύνη να κρατά την μπουκάλα οξυγόνου με το οποίο ανέπνεε το κάθε παιδί. Ο δύτης καθοδηγούσε το παιδί μέσω ενός στατικού σκοινιού οκτώ χιλιοστών. Ακολούθως, κάθε παιδί παραλήφθηκε από έναν άλλον δύτη, ο οποίος το συνόδευσε μέχρι την έξοδο.

Το πρώτο παιδί βγήκε στις 17:40 τοπική ώρα, 7 ώρες και 40 λεπτά μετά και το δεύτερο παιδί βγήκε στις 17:50. Το τρίτο παιδί βγήκε στις 19:40 και το τέταρτο στις 19:50.

«Όλοι όσοι δεν εμπλέκονται στην επιχείρηση πρέπει βγουν αμέσως από τη ζώνη», ανακοίνωσε από μεγάφωνα η αστυνομία στον χώρο γύρω από το σπήλαιο, όπου βρίσκονται εκατοντάδες δημοσιογράφοι. «Έχουμε όλο και περισσότερα μέσα ενημέρωσης που έρχονται και εγκαθίστανται παντού», είχε πει νωρίτερα ο επικεφαλής των επιχειρήσεων προσθέτοντας πως «οι ιατρικές ομάδες μου παραπονέθηκαν και αυτό γίνεται πρόβλημα».

Οι διασώστες είχαν καταφέρει να περάσουν έναν σωλήνα πολλών χιλιομέτρων για να διοχετεύσουν οξυγόνο στη σπήλαιο όπου έχει καταφύγει η ομάδα και το επίπεδο του οξυγόνου έχει σταθεροποιηθεί μέσα σ’ αυτό.

Όμως οι βροχές που αναμένονται προσεχώς θα μπορούσαν να περιορίσουν το μη πλημμυρισμένο τμήμα του σπηλαίου στο οποίο έχουν καταφύγει τα παιδιά.

Χθες το βράδυ έπεσε για μισή ώρα μια νεροποντή, υπενθυμίζοντας πόσο πολύ επείγει να απομακρυνθούν τα παιδιά.