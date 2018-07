Ταϊλάνδη: Σώθηκαν ήδη έξι παιδιά ενώ η αγωνία κορυφώνεται #ThaiCaveRescue

Τέσσερα από τα έξι παιδιά που απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από το πλημμυρισμένο σπήλαιο της Ταϊλάνδης-πολύ νωρίτερα μάλιστα από το προβλεπόμενο- έχουν ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομείο της γειτονικής πόλης Τσιάνγκ Ράι, σύμφωνα με τον επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης.



Ο ίδιος είπε ότι το πρώτο παιδί βγήκε από το σπήλαιο στις 17:40 τοπική ώρα και πρόσθεσε ότι οι διασώστες χρειάζονται ''περίπου 10 ώρες'' για να προετοιμαστούν για την επόμενη φάση της επιχείρησης και ότι σε αυτήν συμμετέχουν 90 δύτες-50 ξένοι και 40 Ταϊλανδοί.

Οι διασώστες αποφάσισαν να προχωρήσουν σήμερα στην επικίνδυνη αυτή αποστολή από φόβο για τυχόν άνοδο της στάθμης των υδάτων.



Ο απεσταλμένος του BBC στην περιοχή, ο Νταν Τζόνσον, μετέδωσε ότι οι γιατροί εξέτασαν το Σάββατο τα παιδιά και κατέληξαν σε μια λίστα με σειρά προτεραιότητας αποφασίζοντας να βγάλουν έξω πρώτα τα πιο αδύναμα.



Δεκατρείς ιατρικές ομάδες βρίσκονταν έξω από το σπήλαιο, η καθεμία εξοπλισμένη με το δικό της ελικόπτερο και ασθενοφόρο, ένα για καθένα από τα 12 παιδιά και τον προπονητή τους.



Το πρώτο παιδί που διασώθηκε



Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Daniel Shutton, απεσταλμένο του αυστραλιανού network ten, το πρώτο παιδί που απεγκλωβίστηκε από το σπήλαιο είναι ο Mongkol "Mark" Boonpiam, ηλικίας 14 ετών. Το παιδί έχει μεταφερθεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Chiang Rai Prachanukraw.

Αρχικά, το Reuters, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι τα δύο πρώτα μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας απομακρύνθηκαν από το σπήλαιο.



"Δύο παιδιά βγήκαν. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο νοσοκομείο εκστρατείας κοντά στο σπήλαιο. Τους παρέχεται ιατρική εξέταση. Δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στο νοσοκομείο Τσιάνγκ Ράι", είπε στο Reuters ο Τοσάθεπ Μπουντόνγκ, ο επικεφαλής των υπηρεσιών υγείας της Τσιανγκ Ράι και μέλος της ομάδας διασωστών.

Δείτε βίντεο με τις πρώτες εικόνες:

Η επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσης των δώδεκα παιδιών και του προπονητή τους στο ποδόσφαιρο που έχουν αποκλειστεί εδώ και 15 ημέρες σε ένα πλημμυρισμένο δίκτυο σπηλαίων στην Ταϊλάνδη έχει ήδη ξεκινήσει.

Συμφωνα με νεοτερη ενημέρωση απεγκλωβίστηκαν έξι παιδιά...

«Θα βγαίνουν ένας - ένας»



Τα παιδιά και ο προπονητής τους στο ποδόσφαιρο, που είναι παγιδεμένοι σ' ένα σπήλαιο στην Ταϊλάνδη, θα απομακρυνθούν «ένας-ένας» και η λεπτή αυτή επιχείρηση θα διαρκέσει «δύο με τρεις ημέρες», ανακοίνωσε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής (08/07/2018) η ομάδα που έχει δημιουργηθεί για τη διαχείριση της κρίσης.



«Θα βγουν ένας-ένας, αυτό θα απαιτήσει δύο με τρεις ημέρες», διευκρίνισε ο Τσαλονγκτσάι Τσαϊγιακόρν, ένας από τους αξιωματούχους που συμμετέχουν στη ομάδα διαχείρισης της κρίσης.





Τα δύο πρώτα παιδιά απομακρύνθηκαν τις 1500 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters.



«Δύο παιδιά βγήκαν. Προς το παρόν είναι στο υπαίθριο νοσοκομείο που έχει στηθεί κοντά στο σπήλαιο», δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ο Τόσατεπ Μποντόνγκ, μέλος της ομάδας διάσωσης. «Τα εξετάζουμε. Δεν έχουν μεταφερθεί ακόμη στο νοσοκομείο», συμπλήρωσε.



Στις 15:30 το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι ήδη έχουν βγει τέσσερα παιδιά που ήταν στο πρώτο γκρουπ.



«Σήμερα είναι η μεγάλη ημέρα … Τα αγόρια είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις», δήλωσε ο Ναρονγκσάκ Οσοτανακόρν, ο επικεφαλής της ομάδας που διαχειρίζεται την κρίση, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε σε απόσταση από το σπήλαιο.



Ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι τα παιδιά θα έβγαιναν έξω ένα-ένα τελικά έγινε γνωστό ότι η διάσωση θα γίνει κατά ομάδες, όπως μεταδίδει η Bangkok Post.



Το παρακάτω γράφημα που δημοσιεύτηκε από την Thai News Agency απεικονίζει τον τρόπο και τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν τα παιδιά προς την έξοδο.

Ο Ναρονγκσάκ διευκρίνισε πάντως ότι «δεν υπάρχει χρονικό όριο» και ότι η επιχείρηση διάσωσης μπορεί να πάρει μέρες ή να και σταματήσει ανά πάσα στιγμή.



Ένας αυστραλιανός γιατρός, ο οποίος συμμετέχει στη σημερινή αποστολή διάσωσης, εξέτασε χθες το βράδυ τα παιδιά και έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσει η επιχείρηση, έκανε επίσης γνωστό ο Ναρονγκσάκ.



Μέχρι τώρα, ένας έμπειρος δύτης χρειάζεται ένδεκα ώρες για να φθάσει μέχρι τα παιδιά και να επιστρέψει: έξι ώρες για να πάει και πέντε ώρες για να επιστρέψει, χάρη στα ρεύματα. Η διαδρομή περιλαμβάνει δύσκολα υποβρύχια περάσματα.



Αυτή τη στιγμή οι συνθήκες για την απομάκρυνση των παιδιών κρίνονται «τέλειες» από τον πυρήνα διαχείρισης της κρίσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη στάθμη του νερού μέσα στο σπήλαιο.



Οι διασώστες εκκένωσαν σήμερα το πρωί την περιοχή γύρω από το σπήλαιο ώστε να ανοίξουν χώρο «για να βοηθήσουμε τα θύματα».



«Όλοι όσοι δεν εμπλέκονται στην επιχείρηση πρέπει βγουν αμέσως από τη ζώνη», ανακοίνωσε από μεγάφωνα η αστυνομία στον χώρο γύρω από το σπήλαιο, όπου βρίσκονται εκατοντάδες δημοσιογράφοι. «Έχουμε όλο και περισσότερα μέσα ενημέρωσης που έρχονται και εγκαθίστανται παντού», είχε πει νωρίτερα ο επικεφαλής των επιχειρήσεων προσθέτοντας πως «οι ιατρικές ομάδες μου παραπονέθηκαν και αυτό γίνεται πρόβλημα».



Οι διασώστες είχαν καταφέρει να περάσουν έναν σωλήνα πολλών χιλιομέτρων για να διοχετεύσουν οξυγόνο στη σπήλαιο όπου έχει καταφύγει η ομάδα και το επίπεδο του οξυγόνου έχει σταθεροποιηθεί μέσα σ’ αυτό.



Όμως οι βροχές που αναμένονται προσεχώς θα μπορούσαν να περιορίσουν το μη πλημμυρισμένο τμήμα του σπηλαίου στο οποίο έχουν καταφύγει τα παιδιά.



Χθες το βράδυ έπεσε για μισή ώρα μια νεροποντή, υπενθυμίζοντας πόσο πολύ επείγει να απομακρυνθούν τα παιδιά.



