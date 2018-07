Ταϊλάνδη: Τέσσερα αγόρια διασώθηκαν από το σπήλαιο. Βίντεο #ThaiCaveRescue

Με ανακούφιση αλλά και αγωνία, ολόκληρος ο πλανήτης έχει το βλέμμα στραμμένο στην Ταϊλάνδη παρακολουθώντας την τιτάνια προσπάθεια απεγκλωβισμού 12 αγοριών και του προπονητή τους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι επί δύο εβδομάδες στο σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ.



Ώρα Ελλάδος 15:47 (19:47 τοπική), είχε ολοκληρωθεί η διάσωση τεσσάρων από τα 12 παιδιά της ποδοσφαιρικής ομάδας που έχει παγιδευτεί για 15 ημέρες στο σπήλαιο λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων.



Η επιχείρηση απεγκλωβισμού των παιδιών διήρκεσε περίπου εννέα ώρες. Μετά το τέλος της πρώτης φάσης ανακοινώθηκε ότι τέσσερα από τα 12 παιδιά (δεν επιβεβαιώθηκε η πληροφορία ότι απεγκλωβίστηκάν έξι) διασώθηκαν από το πλημμυρισμένο σπήλαιο.

Governor confirms 4 boys rescued. Operation pauses now for a meeting and assessment on next steps. Says the doctor chose which boys came out first. 90 divers involved all up. Operation went faster than anticipated #tennews #thamluangcave #ThaiCaveBoys pic.twitter.com/b5RPN8XYSF — Daniel Sutton (@danielsutton10) 8 Ιουλίου 2018



Την πληροφορία ότι τέσσερα παιδιά βγήκαν από το σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ ανακοίνωσαν οι Ταϊλανδοί βατραχάνθρωποι -Thai Navy Seals- που συνδράμουν την επιχείρηση διάσωσης. Οι Ταϊλανδοί Seals ανακοίνωσαν στην επίσημη σελίδα τους στο Facebook ότι στις 19:47 τοπική ώρα (15:47 ώρα Ελλάδος), τέσσερα από τα 12 παιδιά απεγκλωβίστηκαν με επιτυχία. Στο τελευταίο τους μήνυμα, δε, ευχήθηκαν σε όλους να έχουν καλά όνειρα και καληνύχτα.

Όπως ανέφεραν οι επίσημες αρχές, το κάθε παιδί συνόδευαν δύο έμπειροι δύτες. Στην πρώτη φάση της επιχείρηση συμμετείχαν 13 ξένοι δύτες, που συγκαταλέγονται στους καλύτερους στον κόσμο. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν είχαν ταξιδέψει ποτέ στην Ταϊλάνδη, ενώ ένας Βρετανός δύτης άφησε τη σύζυγο με το νεογέννητο παιδί του, προκειμένου να προσφέρει τη βοήθειά του στη διάσωση των αγοριών και του προπονητή τους.



Στις 21:00 ώρα Ταϊλάνδης (17:00 ώρα Ελλάδος) ανακοινώθηκε ότι η επιχείρηση σταματά για τις επόμενες 10-12 ώρες. Η παύση της προσπάθειας απεγκλωβισμού των άλλων οκτώ παιδιών που παραμένουν στο σπήλαιο αλλά και του προπονητή τους, αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι τελείωσαν οι μπουκάλες οξυγόνου που είχαν τοποθετηθεί κατά μήκος της διαδρομής και η ομάδα των 90 δυτών και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών πρέπει να τοποθετήσει νέες, ώστε σε περίπου 10-12 ώρες να ξαναρχίσει η επιχείρηση απεγκλωβισμού των επόμενων τεσσάρων.



Το σχέδιο λειτουργεί



Δεν έχει διευκρινιστεί με ποια κριτήρια επελέγησαν τα πρώτα τέσσερα παιδιά που βγήκαν από το σπήλαιο. Στην προσπάθεια διάσωσης συμμετέχουν συνολικά 90 δύτες, 50 ξένοι και 40 Ταϊλανδοί.



Στην πρώτη επιχείρηση από την οποία απεγκλωβίστηκαν επιτυχώς τα 4 από τα 12 παιδιά, έλαβαν μέρος 13 ξένοι δύτες και 5 Ταϊλανδοί.



Με βάση την εικόνα που διαμορφώθηκε από την πρώτη επιτυχή προσπάθεια και τη διάσωση τεσσάρων από τα 12 παιδιά, εικάζεται ότι για να βγουν και τα υπόλοιπα οκτώ παιδιά θα χρειαστούν ακόμη δύο 24ωρα.

Excellent explainer on what these boys will go through and most of them can’t swim. This is just incredible! #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/3nKNRYqiGj — Kelly Canuck (@KellyCanuckTO) 8 Ιουλίου 2018







Ξένα δίκτυα αναφέρουν ότι το ταξίδι της εξόδου των παιδιών επισπεύστηκε -διήρκεσε εννέα ώρες, αντί της αρχικά προβλεπόμενης διάρκειας των 11 ωρών- επειδή μεγάλο μέρος των υδάτων αντλήθηκε από τα πλημμυρισμένα σπήλαια και έτσι κατέστη δυνατό τα παιδιά να κάνουν μεγάλο μέρος της διαδρομής περπατώντας.

A helicopter flies from #ThamLuang cave complex towards Chiang Rai's city centre following reports of first two boys successfully evacuated. They'll be sent to a hospital for medical care https://t.co/Nz93mYEwJj pic.twitter.com/WVRlAFlSMX — Pichayada P. (@PichayadaCNA) 8 Ιουλίου 2018





A helicopter flies from #ThamLuang cave complex towards Chiang Rai's city centre following reports of first two boys successfully evacuated. They'll be sent to a hospital for medical care https://t.co/Nz93mYEwJj pic.twitter.com/WVRlAFlSMX

— Pichayada P. (@PichayadaCNA) July 8, 2018



Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Daniel Shutton, απεσταλμένο του αυστραλιανού network ten, το πρώτο παιδί που απεγκλωβίστηκε από το σπήλαιο είναι ο Mongkol "Mark" Boonpiam, ηλικίας 14 ετών.

Mongkol "Mark" Boonpiam was - according to Thai media - the first to be rescued. He is 14. #tennews #ThamLuang #ThaiCave pic.twitter.com/pIGHkCRER0 — Daniel Sutton (@danielsutton10) 8 Ιουλίου 2018

Την επιχείρηση διάσωσης της ποδοσφαιρικής ομάδας των 12 αγοριών με τον προπονητή τους, έχουν αναλάβει 13 ξένοι δύτες που θεωρούνται οι καλύτεροι στον κόσμο. Πρόκειται για σπηλαιοδύτες, εξειδικευμένους στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν εντός σπηλαίων, τους οποίους συνδράμουν πέντε δύτες από τις δυνάμεις υποβρυχίων καταστροφών - seals- της Ταϊλάνδης. Αυτοί οι 18 δύτες που έχουν αναλάβουν να απεγκλωβίσουν τα 12 παιδιά και τον προπονητή τους, τις τρεις τελευταίες ημέρες προετοιμάζονταν εντατικά για την επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη.



Το BBC δημοσίευσε βίντεο, όπου δείχνει τη μεταφορά των παιδιών με το ασθενοφόρο.

protothema