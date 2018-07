Καλά madata! Απεγκλωβίστηκαν εξι παιδιά από την σπηλιά στην Ταϊλάνδη LIVE

Η επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσης των δώδεκα παιδιών και του προπονητή τους στο ποδόσφαιρο που έχουν αποκλειστεί εδώ και 15 ημέρες σε ένα πλημμυρισμένο δίκτυο σπηλαίων στην Ταϊλάνδη έχει ήδη ξεκινήσει.

Ταϊλάνδη: Το σκίτσο που έκανε ολόκληρο πλανήτη να συγκινηθεί #ThaiCaveRescue

Συμφωνα με νεοτερη ενημέρωση απεγκλωβίστηκαν έξι παιδιά...

#BREAKING Six boys rescued from flooded Thai cave, defence source says #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/rPxeBowovr





«Θα βγαίνουν ένας - ένας»



Τα παιδιά και ο προπονητής τους στο ποδόσφαιρο, που είναι παγιδεμένοι σ' ένα σπήλαιο στην Ταϊλάνδη, θα απομακρυνθούν «ένας-ένας» και η λεπτή αυτή επιχείρηση θα διαρκέσει «δύο με τρεις ημέρες», ανακοίνωσε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής (08/07/2018) η ομάδα που έχει δημιουργηθεί για τη διαχείριση της κρίσης.



«Θα βγουν ένας-ένας, αυτό θα απαιτήσει δύο με τρεις ημέρες», διευκρίνισε ο Τσαλονγκτσάι Τσαϊγιακόρν, ένας από τους αξιωματούχους που συμμετέχουν στη ομάδα διαχείρισης της κρίσης.





Τα δύο πρώτα παιδιά απομακρύνθηκαν τις 1500 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters.



«Δύο παιδιά βγήκαν. Προς το παρόν είναι στο υπαίθριο νοσοκομείο που έχει στηθεί κοντά στο σπήλαιο», δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ο Τόσατεπ Μποντόνγκ, μέλος της ομάδας διάσωσης. «Τα εξετάζουμε. Δεν έχουν μεταφερθεί ακόμη στο νοσοκομείο», συμπλήρωσε.



Λίγο αργότερα, το BBC μετέδωσε πλάνα με το πρώτο ασθενοφόρο που αποχώρησε από το σημείο





WATCH: BBC footage of ambulance leaving cave site amidst reports first boys from trapped football team have been rescued #thamluangcave #thamluang #ถ้ำหลวง #13ชีวิตติดถ้ำ #13ชีวิตรอดแล้ว #พาหมูป่ากลับบ้าน #ThailandCaveRescue pic.twitter.com/qu441ZuiJH