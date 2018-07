Ταϊλάνδη: Απεικόνιση της επιχείρησης διάσωσης των 12 παιδιών

Η επιχείρηση για την απομάκρυνση των παιδιών και του προπονητή τους, που έχουν παγιδευτεί εδώ και 15 ημέρες στο πλημμυρισμένο συγκρότημα σπηλαίων Ταμ Λουάνγκ στην Ταϊλάνδη, άρχισε σήμερα, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αποστολής διάσωσης.

«Σήμερα είναι η μεγάλη ημέρα ... βρισκόμαστε στο ζενίθ της ετοιμότητάς μας», δήλωσε ο επικεφαλής της αποστολής προσθέτοντας πως και οι 13 παγιδευμένοι είναι επίσης «πολύ έτοιμοι». Διασώστες άρχισαν την αποστολή στις 10 π.μ. τοπική ώρα (06:00 ώρα Ελλάδας) και θα χρειαστούν πολλές ώρες μέχρι να βγει από το σπήλαιο το πρώτο παιδί, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αποστολής διάσωσης Ναρονγκσάκ Οσοτανακόρν.

Η ταχύτερη ομάδα μπορεί να βγει από το σπήλαιο στις 9 μ.μ. Συνολικά έχουν σταλεί 13 ξένοι δύτες, 5 Tαϊλανδοί δύτες και 5 μέλη των ειδικών δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού (SEALS). Η επιχείρηση για τη διάσωση των 13 μπορεί να διαρκέσει τρεις με τέσσερις ημέρες «ανάλογα με τον καιρό», δήλωσε επίσης Tαϊλανδός στρατιωτικός διοικητής.

#thamluangcave

This is where the highest qualities of humanity and interpretation of the meaning of equestrian and courage

Do we learn from them and feel the human feeling in Thailand? Attempts to save 12 children wishing them safety

pic.twitter.com/A5E7k7T3W5