Ταϊλάνδη: Οι διασώστες αντλούν τα νερά από τη σπηλιά ενώ ο χρόνος τελειώνει. Βίντεο

Οι προσπάθειες να διδάξουν με τις παρούσες συνθήκες και με τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά, τα 12 παιδιά και τον προπονητή τους, κατάδυση με μπουκάλες οξυγόνου, εμπεριέχει υψηλό ρίσκο, όπως αποδείχθηκε και από τον θάνατο ενός άρτια εκπαιδευμένου δύτη του Ναυτικού, την Παρασκευή. Ως εκ τούτου, το θρίλερ με τα παιδιά και τον προπονητή που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε σπηλιά στην Ταϊλάνδη συνεχίζεται, με διαφορετικό πλάνο διάσωσης και σύμμαχο την αλλαγή των προβλέψεων για τον καιρό και την απουσία βροχοπτώσεων.





Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Την Παρασκευή το βράδυ όλα ήταν έτοιμα προκειμένου να ξεκινήσει η επιχείρηση διάσωσης. Το πλάνο προέβλεπε τη διάσωση δύο παιδιών κάθε φορά, με τη συνοδεία έξι δυτών που θα τα βοηθούσαν να καταδυθούν και να κατευθυνθούν προς την έξοδο. Η πρόβλεψη για έντονες βροχοπτώσεις, με τα νερά να καλύπτουν το σπήλαιο που έχουν εγκλωβιστεί και η έλλειψη οξυγόνου, ασκούσαν ασφυκτική πίεση στους επικεφαλής των διασωστικών συνεργείων, οι οποίοι έπρεπε να αντιδράσουν δίχως χρονοτριβή.



Σας αγαπώ, μην ανησυχείτε, να μου κάνετε πάρτι: Συγκλονίζουν τα γράμματα των εγκλωβισμένων παιδιών

Headcam footage from Thailand shows the tough conditions facing dive teams working to rescue 12 boys and their coach from a cave.



It comes after officials confirmed former Thai navy SEAL Saman Kunan had died while assisting with the opreration https://t.co/Cep6kE20A6 pic.twitter.com/r7jRGHrmBZ